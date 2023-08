Lånedokumenter viser enormt verdifall i Easee: 97 prosent er barbert bort For under ett år siden sa Easee-gründeren at selskapet var verdt over ti milliarder kroner. Ifølge kriselånet som ble gitt for å redde ladeselskapet er det nå verdt en brøkdel.

2 min Publisert: 29.08.23 — 14.22 Oppdatert: en dag siden