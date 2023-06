Artikkelen fortsetter under annonsen

Kunstig intelligens er blitt en hype i aksjemarkedet, men er mer moden teknologi for andre.

– Kunstig intelligens er jo egentlig megagammelt, sier Bertil Helseth, legger hodet på skakke, og lener seg bakover.

Rundt et bord i et møterom på Startup Lab i Oslo sitter Helseth, gründer og sjef i Intelecy, omgitt av investorer. Investorene, med Yara i spissen, har akkurat deltatt i en kapitalinnhenting som priser selskapet med ti ansatte til 193 millioner kroner.

Intelecy ble startet i 2017, men ideen meldte seg allerede i 2010.

Helseth hadde da i flere år jobbet med å få roboter, maskiner og sensorer til å gå i takt i diverse fabrikker, som regel hyret inn som konsulent og problemløser for en bedrift.

– Det er tusenvis av sensorer i en fabrikk i dag, og alt er automatisert. Så sitter det fire-fem mennesker og følger med fra et kontrollrom. Vi mennesker har kapasitet til å følge med på syv variabler, mens de sitter der med 40.000. Det er jo altfor mye informasjon, og man går glipp av ting hele tiden, sier Helseth.

Fra venstre: Anna Olsson (kommersiell direktør i Intelecy), Jon Øyvind Eriksen (styreleder i Intelecy), Ulf Berg (SVP porteføljeutvikling), Stian Nygaard (investeringsdirektør Yara Growth Ventures) og Intelecy-gründer Bertil Helseth. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

– Utrolig vanskelig

I en senere jobb, som produktsjef i et cybersikkerhetselskap, fikk han øynene opp for KI. Han begynte å lese seg opp, ta kurs og eksperimentere på fritiden, før han sa opp cybersikkerhetsjobben og startet Intelecy.

Målet var å få kunstig intelligens til å analysere produksjonen i en fabrikk, og selv komme med forslag til å få ned kjemikaliebruk, energibruk eller avdekke teknisk svikt på et tidlig stadium.

I tillegg skulle programmet være plug-and-play, fungere til alle mulige ulike prosesser, og kunne brukes av prosessingeniører uten kodekunnskaper.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det å få til alt dette i én programvare er vanskelig. Og det er nok derfor det ikke er blitt gjort før, sier Helseth.

– KI-modeller er stort sett i Python (programmeringsspråk, red.anm.), og dermed forbeholdt dem som kan kode. Det vanskelige er å få det til å fungere like bra uten at sluttbruker trenger å kunne kode, fortsetter han.

– Milliardmarked

Som kjent, og som Helseth selv antydet, har kunstig intelligens en historikk som strekker seg mye lenger bak enn OpenAI og Chat GPT-hypen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hedgefond har brukt kunstig intelligens i en årrekke, det var av de største buzzordene for noen år tilbake, og innen prosessindustri har en rekke aktører forsøkt å utnytte dette selv. Men det har vist seg både dyrt og komplisert.

– Industriell KI er allerede et milliardmarked, men det er i stor grad et konsulentmarked, sier Jon Øyvind Eriksen, styreleder og investor i selskapet.

Bedriftene utvikler gjerne sine egne KI-løsninger med ekstern konsulentbistand. Prosjektene koster typisk fem til 20 millioner kroner, og i de aller største bedriftene over 100 millioner kroner, legger han til.

– Vi har sett kunder redusere svinn med 60 prosent, 5–15 prosent lavere energiforbruk og kjemikaliebruk redusert med en tredjedel, sier Helseth. Fra venstre: Bertil Helseth, Jon Øyvind Eriksen, Anna Olsson, Stian Nygaard, og Ulf Berg. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

Hele poenget med Intelecy er at de som kjenner produksjonsprosessene skal kunne utnytte fordelen kunstig intelligens byr på når det kommer til evnen til å behandle data. Uten behov for konsulenter eller dataingeniører.

– Hvordan er konkurransen?



– Det interessante er at vi ser veldig lite direkte konkurranse. Det største hinderet er vel at industriselskapene ikke vet at en slik løsning finnes, og derfor tror det er langt dyrere å ta i bruk KI i fabrikkene, sier Anna Olsson, kommersiell direktør i Intelecy.

Giganter på kundelisten

Helseth og de første ansatte leverte første prototyp til testing hos Tine i slutten av 2018. Glencore og Heidelberg Materials, giganter innen henholdsvis mineraler og materialer, fikk levert pilotprosjekter i 2022 og 2021.

Hittil har alle selskapene som har fått piloter fra Intelecy gått videre til å bli kunder.

Det gjelder også næringsmiddelprodusenten GC Rieber, som nå deltar i kapitalinnhentingen. Samtidig ville Yara lede investeringen, og kombinasjonen gjorde at selskapet fikk inn mer enn planlagt.

For å ikke vanne ut de ansatte for mye, var planen å hente inn tre millioner euro. Kapitalinnhentingen endte til slutt på 3,25 millioner euro, fordi også eksisterende investorer ville delta.

Selskapet er da finansiert frem til våren 2025, og pengene skal investeres i markedsaktiviteter og produktutvikling. Det planlegger en større og mer omfattende kapitalinnhenting i andre halvår neste år.

– Chat GPT har gjort bevisstheten rundt KI ufattelig mye større, så nå føles det som vi er på riktig sted til rett tid, sier Helseth. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

Gevinstmulighet

Når dét skjer, øyner Ulf Berg, investeringstopp i Yara og styreleder for Yara Growth Ventures, muligheten for gevinst.

Yara-grenen investerer i tidligfaseselskaper, og har en investeringskasse på 25 millioner dollar per år. Med investeringer så tidlig i livsløpet for et selskap, tar det fort et par år før man ser hvilken vei det bærer.

– Men her tror vi at vi vil se resultater en god del raskere. Kanskje en revaluering allerede neste år, og det er kort tid i denne sammenhengen, sier Berg.

– Vi håper de vil vokse ut av Norge. Vi ser også at det er et veldig stort behov – vi jobber mye med leverandører som Nestlé, PepsiCo og Danone og ser at dette er noe de garantert vil elske. Flere av dem jobber med utvikling av KI internt, men veldig mange sliter med å få til dette på en kostnadsfornuftig ramme, følger investeringsdirektør Stian Nygaard opp. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.