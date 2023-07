Artikkelen fortsetter under annonsen

Morgensolen er i ferd med å trekke innover øyene utenfor Bækkelaget i Oslo. «Victor» viser engasjert frem brannbilen.

Den livsglade femåringen, vi omtaler som «Victor», er tilsynelatende som en helt vanlig gutt på sin alder. Men for å komme dit har hele familien vært gjennom flere tøffe år.

– Det har kostet brutalt mye i svette, tårer og økonomi, sier pappa Aleksander Paus.

Da sønnen fikk diagnosen autisme, ble livet satt på vent for ham og kona Heidi.

Før han fylte to år skjønte foreldrene at noe var galt. De få ordene han kunne bare forsvant. Det ble starten på flere års engstelse.

– Å få dette til å gå opp er ekstremt utfordrende. Det styrer hele livet ditt, sier Paus som er partner i det digitale konsulentselskapet Sprint.

44-åringen satte alt inn på oppfølging av sønnen og var ikke på jobb på to år. Til sammen har han og kona tapt nærmere tre årsinntekter på sønnens diagnose.

– Du aner ikke om det skal gå bra eller dårlig. Potensielt må du sette karrieren til side. Og du gjør det hvis du må. Men det kan også være et synkehull.

Hele familielivet ble satt på hodet og pappa Aleksander ble utbrent da sønnen fikk autisme-diagnose. Nå har tilværelsen normalisert seg og «Victor» har fått en lillesøster.

Koordinerer støttespillere

I Sunstones lokaler i Kvadraturen, noen steinkast fra Operaen, har teamet brukt halvannet år på å kode plattformen. Her sitter det teknologer og fagpersoner på feltet side om side.

De to gründerne Lesley Sand og Rolf Jerving har begge bakgrunn fra fagfeltet. Sand har en doktorgrad i autisme. Jerving har bakgrunn som sosionom og helse- og sosialsjef før han begynte å utvikle programvare.

I første fase er dette en programvare som brukes av fagpersoner for mer effektiv opplæring av barn med autisme, basert på forskningsbaserte metoder. Det åpner for bedre samhandling mellom spesialister, barnehage og familie.

– Det er ofte mange brikker av støttespillere rundt barna. For oss er det givende å lage noe nytt som viser progresjonen, sier teknologisjef Erling Haugstad som sammen med flere av utviklerne ble hentet fra Finn.no.

Så langt har fagmiljøene brukt opplæringsmetoder basert på papir og permer. Med Sunstones program Pathways blir progresjonen målt løpende og presentert på dashboard.

– Når vi ser på resultatene, kan vi dokumentere at det blir en suksess. Fagmiljøet sier oppfølgingen blir dramatisk mye bedre, sier Jerving.

I neste fase skal plattformen utvikles til et læringsverktøy som gjør det mulig for familiene selv å gi egne barn med autisme riktig opplæring, med digital veiledning fra spesialister.

Gründerne har globale ambisjoner. I første omgang deltar flere kommuner i en pilot som de tror kan bli en viktig referanse.

Så langt er det hentet nærmere 11 millioner kroner i aksjekapital fra investorer for å ta neste steg.

– Det er alltid vanskelig å hente penger uten å kunne vise til inntekter, uavhengig av bransje, sier Jerving.

Ressursgapet

Antallet barn som får diagnosen har steget dramatisk de siste årene. En til to prosent av alle barn har autisme.

Av 4200 barn under skolealder med diagnosen, er det bare 550 som i dag får et omfattende behandlingstilbud.

– Gapet er stort mellom de som får hjelp og de som trenger det, sier Jerving.

Nå håper han flere kan få hjelp.

– Tusenvis av barn kan få et helt annet livsløp. Det er avgjørende at treningen starter tidlig, sier medgründer Sand som er daglig leder.

Tidlige tiltak kan gi raske resultater når diagnosen autisme blir påvist hos barn. Her viser Aleksander Paus frem utviklingen i ordforrådet etter at den systematiske treningen begynte.

I mange tilfeller er det tidskritisk.

– Det er mulig å diagnostisere barn allerede fra to års alder, men de fleste får ikke diagnosen før i fire-femårsalderen. Da har vi mistet flere år med behandling i en viktig fase i utviklingen.

Psykologspesialist Sigmund Eldevik veileder fagpersonell og familier rundt 70 barn i førskolealder og har vært involvert som rådgiver for Sunstone.

– Til nå har alle skjemaer som blir brukt for å holde styr på behandlingen blitt organisert i permer. For hvert barn blir det fort flere permer. I praksis fører dette også til mye forarbeid og etterarbeid på ettermiddagene og dårligere flyt i arbeidet, sier Eldevik som er tilknyttet Oslo kommunes Senter for Tidligintervensjon og OsloMet.

Må lære seg å få venner

Mange familier lever med frykt for utagering, selvskading og rømming. De fleste barna går på ordinære skoler.

Noen sliter med angst og depresjon. Mange sliter og prøver å bli akseptert. Det er også mange med tilleggsdiagnoser som ADHD og lærevansker.

– Enkelte foreldre velger hjemmeskole fordi det sosiale trykket er stort. Og mange orker ikke å være i et klasserom, ifølge Sand.

Lynet McQueen er «Victors» store helt slik karakteren i serien The cars er for mange andre smågutter. Her testes kjøreferdighetene mot pappa.

Innen diagnosen autisme er det et bredt spekter.

– Det er en stor spennvidde fra mildere former til dem som mangler språk. De fleste har sosiale problemer og må lære seg å få venner og håndtere situasjoner. Alle tre nivåene av autisme trenger hjelp, påpeker hun.

Nøkkelen er repeterende øvelser for å bedre språk, kommunikasjon og å snevre inn sære interesser.

Fagmiljøet innen autisme jobber sammen med teknologene i Sunstone. Her er psykologspesialist Sigmund Eldevik sammen med gründerne Rolf Jerving og Lesley Sand. UX-designer Cliff Baluyot sitter med det nyutviklede programmet.

Sunstone håper å inngå en nasjonal avtale fordi ingen enkelt etat har det overordnede ansvaret for behandlingstilbudet.

I dag varierer tilbudet fra kommune til kommune. I noen områder er det spesialisthelsetjenesten som koordinerer tilbudet.

Bare de siste dagene har det vært massiv kritikk i mediene mot at bare fåtall får tidlig oppfølging. Det kan familien Paus skrive under på. I flere år har familien kjempet for å få oppfølgingen de mener sønnen har krav på.

Småbarnsfaren mener oppfølgingen kommer for sent, innsatsen er for liten og at det er for få fagpersoner.

– Hvis vi hadde vært passive foreldre, ville sønnen vår endt på institusjon som voksen. Nå tror vi at han kan bli kvitt diagnosen som voksen.

Vendepunktet

Familiesituasjonen ble så krevende at han selv ble utbrent. Men sykemeldingsperioden skulle vise seg å bli et vendepunkt.

– Det var akutt krise helt til vi skjønte hva vi skulle gjøre med det.

Digitaliseringseksperten laget et verktøy for systematisk trening. Programvaren til Sunstone er basert på samme metode.

På det meste turnerte de 70 ulike øvelser. Metoden ble noe de kunne klamre seg fast til.

Paus viser frem kurven som viser hvordan ordforrådet til «Victor» gjorde et byks da de startet treningen.

– Snøballeffekten er enorm, sier Paus som har investert en halv million kroner i Sunstone.

Han mener at samfunnet er spart for titalls millioner kroner på treningen av språk og sosialisering.

– Det er enormt mye smerte som kan erstattes med glede i stedet.

Autisme Autisme er en fellesbetegnelse for ulike utviklingsforstyrrelser i nervesystemet.

Diagnosen kjennetegnes av vedvarende vansker med å starte eller opprettholde gjensidig sosialt samspill og kommunikasjon, kombinert med begrensete interesseområder og ofte repeterende og ufleksible atferdsmønstre.

Den store spennvidden i symptomer og funksjonsnivå gjør at behandlingstiltakene varierer mye. Kilde: Store norske leksikon

For familien Paus har utageringen vært en konstant frykt og gått utover det sosiale livet.

– Vi var livredde for å ta ham ut av huset. Sosialt så blir du ikke som andre familier. Du blir isolert. Alt blir diktert av barnet. Når man frykter at eget barn skal få sammenbrudd, blir løsningen at man ikke omgår andre. Den systematiske innsatsen har heldigvis også løst de store adferdsutfordringene.

Seksjonsleder Jarl Grymyr Kindberg i Bydel Nordstrand kan ikke kommentere den konkrete saken. Han påpeker at bydelen jobber med å imøtekomme det økende behovet blant annet gjennom en ny ressursgruppe for barn med autismeforstyrrelser.

Lei genierklæringer

At autister blir fremstilt som tallgenier og at Elon Musk har stått frem som en suksesshistorie på Asberger er langt fra hverdagen de opplever.

– De fleste er på den alvorlige siden av skalaen, sier Paus.

Også i fagmiljøet blir mange provosert når autismetrekk blir fremstilt som en ny folkediagnose.

– Dette er noe av det mest alvorlige foreldre kan oppleve, sier Sand i Sunstone.

Og legger til:

– Det handler ikke om å være litt sosialt nerd. Det er en alvorlig diagnose, sier Sand.

Tjente 50 millioner

Jerving har tidligere vært gründer av selskapet dRofus som utviklet planleggingsverktøy for byggebransjen. dRofus ble solgt til den tyske tek-giganten Nemetschek i 2016. Noen av de vel 50 millioner kronene han tjente på salget er reinvestert i Sunstone.

Nå ser han det som like viktig å hjelpe en underpriviligert gruppe som å selge seg ut med milliongevinst.

Nå ser han det som like viktig å hjelpe en underpriviligert gruppe som å selge seg ut med milliongevinst.

– Nå ønsker vi å bidra med noe som også har sosial påvirkning og som kan stå igjen, sier Jerving som til daglig er visepresident i børsnoterte Nemetschek.