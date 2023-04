Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen vil ha en nærmere vurdering av datasenteret som bygges utenfor Hamar for å lagre innhold fra Tiktok, skriver VG.

Datasenterselskapet Green Mountain har varslet at Tiktok skal inn i et stort datasenter i Hamar og Løten. Flere på Stortinget har reagert.

I et skriftlig svar til Høyres stortingspolitiker Anna Moberg skriver justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at flere departementer skal inn i vurderingen av datasenteret.

– Vurderinger fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet inngår som beslutningsgrunnlag i denne prosessen. Denne prosessen er ikke ferdigstilt, skriver Mehl.

Datasenterselskapet Green Mountain skal etablere et nytt datasenteranlegg i Heggvin Næringspark i Hamar og Løten i Innlandet. Dette er et illustrasjonsbilde av hvordan parken vil se ut. (Foto: Plantegning: Green Mountain)

Moberg reagerer på at Mehl har brukt 22 dager på å svare. Fristen er seks arbeidsdager.

– Jeg synes det er respektløst overfor Stortinget å bruke så lang tid, ser Molberg til VG.

Mehl skriver i svaret at hun tilstreber å holde seg innenfor fristene til Stortinget, men at det har kommet veldig mange spørsmål de siste månedene.

– Mitt mål er alltid å svare så utfyllende som mulig innen de fristene som gjelder. Så er det en kjensgjerning at vi lever i en ny sikkerhetspolitisk situasjon der arbeidet til Justis- og beredskapsdepartementet er viktig for tryggheten til folk i hele Norge, og at justis- og beredskapsområdet favner vidt. I sesjon 2022–2023 har jeg hittil mottatt 278 spørsmål, det tilsvarer rundt 40 spørsmål i måneden.

Hun skriver videre at hun har forståelse for at Stortinget har mange spørsmål knyttet til blant annet den nye sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Og jeg forsøker alltid å svare så raskt som mulig og forsvarlig.

