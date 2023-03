Artikkelen fortsetter under annonsen

Facebook-eier Meta planlegger å kutte over 10.000 stillinger i sin andre runde med nedskjæringer, skriver Bloomberg tirsdag ettermiddag.



Bakgrunnen for nedskjæringene er at selskapet må kutte i utgiftene. Fremover vil selskapet få en flatere struktur ved å fjerne flere lag i ledelsen, uttalte Zuckerberg tirsdag.

To kutt på kort tid

Tidligere i år varslet Meta om en intern «utflating» for å fjerne mellomledere, og det ble da varslet flere kutt fremover.

Verdens største sosiale nettverk-selskap kuttet allerede i november 11.000 stillinger, som utgjorde 13 prosent av alle ansatte den gang.

Konsernet, som driver plattformer som Facebook, Instagram og Whatsapp, hadde aldri tidligere nedbemannet. Men i september 2022 varslet gründer og toppsjef Mark Zuckerberg en omorganisering i kjølvannet av en kraftig brems i veksten for de eksisterende produktene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kombinert med en ekstremt kostbar satsing på det såkalte «metaverset,» har troen på Meta-aksjen fått en kraftig smell. Verdien er redusert med nær tre fjerdedeler fra toppnivået i september i fjor. Aksjen omsettes nå på samme nivåer som i 2016.

Turbulent på Wall Street

Navnebyttet til Meta ble først kjent i oktober i 2021, etter langvarig støy rundt sosiale medier-giganten – knyttet til alt fra varslere som slo alarm om negative helsekonsekvenser for brukere, til å ha latt oppviglerne som stormet den amerikanske kongressbygningen organisere seg.



Da Zuckerberg presenterte Metaverse-planene i januar 2022, utløste det et kursfall på 26 prosent, tilsvarende 230 milliarder dollar, eller 2500 milliarder kroner. Dette skal ha vært det største tapet av aksjonærverdier i løpet av én dag gjennom historien.

Mye kan tilskrives Zuckerbergs planer om å investere ti milliarder årlig i å utvikle «metaverset», uten en tydelig plan for når det skal begynne å generere inntekter. Det hjelper heller ikke at mange fremdeles sliter med å få grep om nøyaktig hva denne digitale verdenen skal bli, eller hvor det kommersielle potensialet egentlig ligger. I tillegg sliter selskapet med fallende brukerengasjement og konkurranse fra nye plattformer, som Tiktok.

Hittil i år har derimot aksjen steget over 50 prosent, og omsettes i skrivende stund for 191 dollar per aksje.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.