Facebook-eier Meta vil lansere sin egen Twitter-rival på torsdag, i et trekk som potensielt truer Elon Musks sosiale medieplattform.

Metas nye app, Threads, vil ifølge Apple App Store bli tilgjengelig den 6. juli. På samme måte som Twitter vil dette være en tekstbasert plattform. Brukere kan publisere innlegg som kan besvares, bli likt eller delt.

Threads vil kobles direkte til Meta-eide Instagram og brukerne skal kunne overføre samme brukernavn og følgere til den nye appen.

Mark Zuckerberg har lenge hatt ambisjoner om å konkurrere direkte med Twitter. Det er ny uro rundt Twitter, som ble overtatt av Tesla-grunnlegger Elon Musk i fjor høst.

Twitter-eier og Tesla-sjef Elon Musk har utfordret Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg, til en «cage fight».

Han har endret algoritmene som bestemmer hvilke innlegg som er mest synlige, kastet ut modereringsregler for innhold, og endret bekreftelsesprosessen som bekrefter identiteten til brukerne.

Nye begrensninger

I helgen innførte Musk begrensninger på hvor mange tweets brukerne kunne lese når de brukte appen. Det er satt en begrensning på 600 meldinger i døgnet. Dette har uløst betydelig frustrasjon.

Norske medier bruker Twitter aktivt for å få informasjon. De nye reglene hos Twitter blottlegger sårbarheten i informasjonssystemet.

– Twitter er en sårbar kanal for informasjon, særlig for offentlige etater. De nye restriksjonene skaper et klasseskille mellom betalende og ikkebetalende kunder. Det er et kjempeproblem for offentlige etater som bruker dette som sin hovedkanal for informasjonsdeling, sier rådgiver Kristine Foss i Norsk Presseforbund til NTB.

Med de nye reglene vil ikke offentlige etater som brannvesen, veivesen og politi lenger nå ut til like mange.

Twitter-brukere må fra 1. august være verifiserte, betalende brukere, for å kunne ta i bruk nettlesertjenesten Tweetdeck, kunngjorde selskapet mandag. Tjenesten er svært populær hos medieorganisasjoner og selskaper for å overvåke nyhetsbilder.

Musk har forsvart dette som et svar på at andre selskaper har brukt Twitter til å innhente data og tekst, blant annet til opplæring av språkroboter som benyttes kunstig intelligens.

– Jeg kjenner ikke noen annen milliardbedrift som har hatt en mer selvdestruktiv eier som misliker sine egne kunder – de som bestemmer om selskapet lykkes eller ikke, sier direktør Lou Paskalis hos teknologistrategifirmaet AJL Advisory til New York Times.

Skal få mojo tilbake

Meta-ledelsen har diskutert hvordan de kan utnytte Twitter-kaoset ved å bygge en rivaliserende tjeneste.

«Twitter er i krise, og Meta trenger mojo tilbake» skrev en Meta-ansatt i et internt innlegg i fjor, ifølge en artikkel fra New York Times i desember. «LET’S GO FOR THEIR BREAD AND BUTTER”, ble det foreslått.

Dette resulterte i «Project 92«, som blir den nye Twitter-rivalen.

Andre plattformer som prøver å utnytte Twitters svakhet - som Tumblr, Nostr, Spill, Mastodon og Bluesky - er alle mye mindre enn Meta.

– Selv om Facebook er i tilbakegang, har selskapet fremdeles en massiv brukerbase, sier Paskalis fra AJL Advisory.

Han sier til New York Times at det store antall brukere gjør det sannsynlig at Twitter-konkurrenten «vil oppnå suksess på bekostning av Twitter».