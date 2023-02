Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag ble det klart at Microsoft også trapper opp satsingen på kunstig intelligens, kun ett døgn etter at Google lanserte sin satsing.

Microsoft lanserer en variant av den velkjente chatboten ChatGPT i søkemotoren Bing. På hjemmesiden vil det etter hvert dukke opp en utvidet chat-boks som kan svare på mer enn bare faktaspørsmål.

– Jeg tror denne typen teknologi vil endre stort sett alle programvarekategorier, sier Microsoft-sjef Satya Nadella under lanseringen.

Ifølge selskapet kan chatboten svare på:

Lag reiseruter for turer. For eksempel kan du be den om å «planlegge en femdagers tur til Mexico.»

Du kan fortsette å stille flere spørsmål. Så hvis du bruker eksempelet med å planlegge en tur, kan du følge opp med flere spørsmål som «Hvor mye vil denne turen koste oss?» eller «Kan vi legge til eller endre noe i reiseruten?»

Hvordan genereres teksten som ChatGPT produserer? Slik svarer ChatGPT på spørsmålet: ChatGPT genererer tekst ved å bruke en teknikk kalt transformativ prøvevekting (Transformative Pre-training). Det betyr at modellen er trent på store mengder tekstdata ved å lære å forutsi neste ord i en setning basert på de foregående ordene. Dette gjør at modellen lærer å forstå språkets struktur og kontekst, og dermed generere tekst som er relevant og meningsfull.

Når modellen skal generere tekst, gir man den en startsetning eller en oppgave å utføre, og modellen bruker det den har lært under treningsprosessen for å generere tekst som svarer på oppgaven eller fullfører setningen. Modellen benytter en teknikk kalt beam search, som gjør at den genererer flere mulige setninger og velger den som har høyest sannsynlighet basert på det den har lært under treningsprosessen.

Det er viktig å merke seg at modellen ikke har egenkjennskap og ikke kan reflektere over egen tekstgenerering, den kan bare basere seg på de dataene den har sett under treningsprosessen.

Funksjonen vil bli tilgjengelig både på mobil og datamaskin.

Investerte milliarder i januar

AI-chatbots er designet for å svare på spørsmål og finne informasjon. Slike programvarer bruker det som er tilgjengelig på internett som en enorm database med kunnskap.

Microsoft investerte flere milliarder dollar i selskapet bak ChatGPT, OpenAI, i januar og sa at de ville «distribuere OpenAIs modeller på tvers av sine forbruker- og bedriftsprodukter, og introdusere nye kategorier av digitale opplevelser bygget på OpenAIs teknologi.»

Flere er skeptiske til disse løsningene, da de er bekymret for at dette også kan inkludere støtende materiale og desinformasjon.

Kunstig intelligens – Artificial intelligence (AI) Kunstig intelligens er datasystemer som er designet til å løse problemer selv eller analysere store datamengder, innenfor en ramme. Det kan analysere store mengder data langt raskere enn mennesker og derfor finne mønstre og sammenhenger det er krevende å finne manuelt.

Maskinlæring er en type kunstig intelligens. I dag er all kunstig intelligens i praksis maskinlæring, men begrepene brukes om hverandre.

Google lanserte mandag en kunstig intelligens (AI) drevet chatbot kalt Bard som skal konkurrere med den veletablerte ChatGPT. Samtidig annonserte teknologigiganten også nye AI-verktøy for sin nåværende søkemotor.

Blir tilgjengelig om kort tid

Chatboten Bard blir rullet ut til publikum i løpet av de kommende ukene, uttalte selskapet.

– Bard søker å kombinere bredden av verdens kunnskap med kraften, intelligensen og kreativiteten til våre store språkmodeller, skrev Google-sjef Sundar Pichai.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Pichai understreket at han ønsket at Googles AI-tjenester skulle være «dristige og ansvarlige», men utdypet ikke hvordan Bard ville bli forhindret fra å dele skadelig eller fornærmende innhold.

Googles kunngjøring kom etter spekulasjoner om at Microsoft var i ferd med å bringe AI-chatboten ChatGPT til sin søkemotor Bing, etter å ha investert flere milliarder dollar i firmaet bak, OpenAI.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.