Artikkelen fortsetter under annonsen

Musk kjøpte Twitter i oktober i fjor for 440 milliarder kroner etter dagens kurs.

– Vi har fortsatt negativ kontantstrøm som følge av et fall på rundt 50 prosent i reklameinntekter, samt en stor gjeldstyngde, sier Musk i et innlegg på plattformen som svar til en Twitter-bruker som spør om finansiering.

– Vi må ha positiv kapitalflyt før vi kan begi oss ut på noe som helst annet, legger Musk til, uten å utdype.

Misfornøyde brukere og annonsører forlot pattformen etter oppkjøpet. Men i april sa Musk at flesteparten av annonsørene som hadde forlatt Twitter, nå ar tilbake, og han hevdet da at selskapet kunne gå i pluss i andre kvartal.

I mai ansatte han Linda Yaccarino, en NBC Universal-leder med dype bånd til reklameindustrien, som ny Twitter-sjef.

Tidligere denne måneden kunngjorde han at verifiserte brukere, det vil si folk som betaler 8 dollar i måneden, får lese opptil 10.000 meldinger hver dag. Alle andre, som utgjør flesteparten av Twitter-brukerne, er begrenset til å lese 1.000 meldinger daglig. Nyopprettede gratiskontoer får en begrensing på 500 meldinger om dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Noen dager etter denne kunngjøringen opplyste Twitter at det populære programmet TweetDeck kun skal være tilgjengelig for betalende brukere fra neste måned.

Twitter antas å ha rundt 200 millioner aktive brukere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.