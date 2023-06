Artikkelen fortsetter under annonsen

Nkom, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet la fredag ettermiddag ute en melding på sine nettsider der det opplyses om at konklusjonen etter undersøkelsene rundt ladeselskapets Easees ladere kommer mandag.

– Norske myndigheters konklusjon i saken vil offentliggjøres mandag 12. juni klokken 09.00. Vi understreker at det frem til mandag klokken 09.00 ikke gis noen kommentarer i saken, heter det i meldingen.

– Vi vet ikke hvilken retning dette tar, men vi planlegger for salgsstopp. Vi forbereder oss på det verste, men vi håper på det beste, sier Easee-gründer Jonas Helmikstøl til Dagens Næringsliv.

– For oss er det viktige å få frem at laderne er trygge. Vi har en plan videre.

– Hva er den planen?

– Det må jeg komme tilbake til. Jeg ønsker ikke å gå i detaljer om dette nå, sier Helmikstøl.

Stopp i Sverige

Dramaet rundt Easee startet da svenske tilsynsmyndigheter, Elsäkerhetsverket, la ned forbud mot salg av Easees ladere i Sverige i mars, det nest største markedet til det Sandnes-baserte ladeselskapet.

Frem til da var Easee en suksesshistorie. Fra oppstarten i 2018 vokste selskapet til en milliardbutikk med rundt to milliarder kroner i fjor i omsetning og en ebitda, driftsresultat før avskrivninger, på mellom 250 og 300 millioner kroner.

De tre gründerne Jonas Helmikstøl, Kjetil Næsje og Steffen Mølgaard hadde blitt papirmilliardærer over natten. Den svenske salgsstoppen førte til en bråstopp selskapet. 138 ansatte er permittert i selskapet og flere ansatte har i tillegg forlatt selskapet. Nå står selskapet overfor et akutt behov for kapital.

Må ha kapital

Jonas Helmikstøl medgir at en beslutning fra norske myndigheter er svært alvorlig for selskapet.

– En beslutning om salgsstopp i Norge vil ikke gjøre det enklere å hente kapital, medgir han lakonisk.

Et team fra meglerhusene Sparebank 1 Markets og ABG Sundal Collier jobber nå på spreng for å få på plass investorer. Tidligere har det vært snakket om mellom 150 og 300 millioner i ny egenkapital før sommeren. Etter sommeren, mot vinteren, var planen å hente inn ytterligere én milliard kroner. Hensikten med første runde var å få inn nok midler til at selskapet klarer å få betalt utestående hos sine leverandører.

– Det mest aktuelle nå er et konvertibelt lån på 300 til 350 millioner kroner, har Jonas Helmikstøl tidligere uttalt til Dagens Næringsliv

