Artikkelen fortsetter under annonsen

Det svenske Elsäkerhetsverket (ESV) har levert sitt svar på Easees nye dokumentasjon. Dokumentasjonen er utarbeidet i forbindelse med Easees ankeprosess i Sverige etter salgsforbudet som ble nedlagt i mars, skriver Teknisk Ukeblad.

Den nye dokumentasjonen endrer ikke ESVs syn på mange av de tekniske løsningene ladeboksprodusenten har valgt. Bakgrunnen for salgsforbudet er blant annet at ladeboksen ikke har god nok jordfeilbryter, skriver NRK.

Det vil kunne gjøre det vanskeligere for Easee å lansere en ny ladeboks basert på den samme maskinvaren som brukes i produktene med salgsforbud, skriver Teknisk Ukeblad.

– Tilbakemeldingene fra ESV er tydelige, og vi har lært mye av hele prosessen. Vi tar med oss all lærdom når vi etter hvert skal lansere nye produkter. Vi jobber stadig med å forbedre vår dokumentasjon og bygger nå hele grunnmuren på nytt, sier kommunikasjonsansvarlig Marthe Kindervaag i Easee til NTB.

– Svaret fra ESV har ingen innvirkning på planene våre om å lansere nye produkt. Vi får god støtte fra uavhengige tredjeparter for å sørge for at dokumentasjonen er på plass, og tilfredsstiller kravene, før vi setter nye produkter på markedet, legger Kindervaag til.

Saken skal opp i Förvaltningsverket i Karlstad. Når det skjer, er usikkert, skriver NRK.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er en saktegående prosess, og vi vet ikke hvor lang tid dette tar, sa Kindervaag tirsdag.

– Vi jobber hele tiden med å dokumentere sikkerheten til laderne og vil fortsette med det til saken kommer opp, sier hun. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.