Fredag meldte OpenAI at toppsjef Sam Altman måtte gå på dagen. OpenAI er et av verdens ledende selskaper innen kunstig intelligens, og var de som sto bak Chat GPT.

Det har ført til en krise internt i selskapet, etter sterke reaksjoner fra personer høyt oppe i OpenAI. Timer etter at Altman fikk sparken, sluttet medgrunnlegger og OpenAI-president Greg Brockman i protest.

Søndag skriver flere amerikanske medier at OpenAIs storinvestor Microsoft jobber med investorer som Thrive Capital og Tiger Global Management om å få Altman tilbake som administrerende direktør i OpenAI.

Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg skal Microsoft ha bedt OpenAI-styret om å gå av, samt å gjeninnsette Altman. Styret har vurdert å trekke seg, men har foreløpig ikke landet på en konklusjon.

Investorene skal allerede ha laget en liste over mulige erstattere dersom styret går av. En mulig kandidat er Bret Taylor, tidligere medkonsernsjef i Salesforce. Ifølge Bloomberg er Altman åpne for å bli sjef i OpenAI igjen, men stiller krav til visse endringer dersom det skal skje.

Støtter nytt KI-selskap

En kilde har fortalt Reuters at Altman vurderer å starte et eget KI-selskap.

Lørdag skrev CNBC om at Sequoia, som er en annen av OpenAIs investorer, har vært i kontakt med Altman. Investoren skal ha uttrykt støtte til både Altman og Brockman, samme hva de tidligere OpenAI-toppene velger å gjøre.

Ender Altman og Brockman med å starte et nytt KI-selskap, vil investoren også støtte dem i denne avgjørelsen, opplyser personer med kjennskap til saken til CNBC.

Sequoia har også informert Microsoft om at de støtter storinvestorens innsats for å få Altman and Brockman tilbake til Open AI.

Ikke tillit

Styrets begrunnelse for å fjerne Altman som OpenAI-sjef fredag, er at det ikke har tillit til Altmans evne til å lede selskapet.

Styret i OpenAI meldte at en nøye gjennomgang ligger bak avgjørelsen, og at det har konkludert med at Altman ikke har vært ærlig og konsekvent overfor styret – noe som har hindret styret i å «utøve dets ansvar».

Ifølge Financial Times skal Altman ha blitt fortalt at han fikk sparken bare 30 minutter før styrets beslutning ble gjort offentlig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.