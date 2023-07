Artikkelen fortsetter under annonsen

– Regjeringen har gjort grundige sikkerhetsvurderinger i forbindelse med at Green Mountain har inngått avtale med Tiktok som eneste kunde, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

– Vi har ikke funnet grunnlag til å gripe inn i selve avtalen, men jeg vil underlegge Green Mountain norsk sikkerhetslov, sier statsråden.

Det var i mars det ble kjent at datasenterselskapet Green Mountain har inngått avtale med Tiktok om å etablere et anlegg i Hamar og Løten kommuner.

I kroner og øre er det den største industriinvesteringen i Innlandet noensinne.

Regjeringen varslet tidlig at de ville vurdere avtalen, blant annet med hensyn til nasjonal sikkerhet.

Datasenter spiller en sentral rolle som del av en regjeringens strategi for en robust nasjonal infrastruktur. Samtidig er det utfordringer knyttet til det digitale sikkerhetsbildet, heter det i pressemeldingen.

Rødt mener dette er en dårlig prioritering av regjeringen.

– Her skuffer regjeringen stort. Vi trenger strøm til utslippskutt og nye industriarbeidsplasser som skaper varer vi trenger, ikke til kattevideoer og annet unødvendig, slik som Tiktok, sier energi- og miljøpolitisk talsperson Sofie Marhaug til NTB.

Marhaug mener at selv om Norge går mot et kraftoverskudd må man prioritere, ikke si ja til alt.

– Regjeringen snakker om å regulere datasentre bedre, men så langt har vi ikke sett noen verdens ting til det. Denne avgjørelsen bekrefter dette, konstaterer Marhaug.

Sløsing

SV er også kritiske til prioritering av norsk kraft.

– Det er helt utrolig at regjeringen ikke har sørget for å stille strenge nok krav til hvem som får koble seg til strømnettet. Noe som kunne satt en stopper for at vi skal bruke kraften vår på Tiktok i stedet for utslippskutt og arbeidsplasser, sier SVs Lars Haltbrekken til NTB.

– Vi kan ikke sløse med våre verdifulle kraftressurser på denne måten, uttaler Haltbrekken.

Haltbrekken vil sende spørsmål til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og spørre om dette er god prioritering av norsk kraft.

– Vi kommer til å be regjeringen skjerpe kravene framover. Vi kan ikke sløse med våre verdifulle kraftressurser på denne måten, uttaler Haltbrekken.

Kan gå utover Nammo

Venstre frykter at det nye datasenteret i Innlandet sitt strømforbruk vil få konsekvenser for ammunisjonsproduksjonen til Nammo.

Ammunisjonsprodusenten på Raufoss har tidligere uttrykt bekymring for dette, blant annet til VG.

– Vi vet at Ukraina trenger mer ammunisjon i sin offensiv mot de russiske styrkene, og Nammo kan produsere mer, gitt at de har tilgang på nok strøm, sier stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V).

Han sier han forutsetter at regjeringen har tatt hensyn til dette før de ga klarsignal til datasenteret.

Venstre vil også se de konkrete vurderingene som regjeringen har basert sin beslutning på.

– Det er viktig at man ikke lar økonomiske hensyn gå foran hensynet til nasjonal sikkerhet, sier

