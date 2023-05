Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi vet at mange av dere som har brukt Apple Pay har vært fornøyd med tjenesten, og vi forstår at dette er en dårlig nyhet, skriver Sbanken på sine nettsider.

I fjor vår gikk DNBs oppkjøp av Sbanken igjennom, og fra 2. mai i år fusjonerte de to selskapene.

Fordi DNB ikke samarbeider med Apple om deres betalingsløsning, kan ikke Apple Pay brukes med DNB-kort. Med fusjonen mellom Sbanken og DNB gjelder dette nå også Sbankens kunder.

– Vi i DNB tok denne beslutningen for vår del for lenge siden, og de grunnene vi hadde, står ved lag, sier DNBs direktør for produkt og innovasjon, Per Kristian Næss-Fladset, til Shifter.

DNB skrev på sine nettsider i mars i år at grunnen til at de ikke vil samarbeide med Apple, er at de er den eneste tilbyderen som nekter andre mobile lommebøker tilgang til NFC-chipen i telefonene sine. NFC-chipen er det som gjør betaling mulig via for eksempel betalingskort eller mobil.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.