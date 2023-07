Artikkelen fortsetter under annonsen

Bildelingstjenester ble løftet som fremtidens bilhold i de store byene. Men så langt har ingen av de store aktørene tjent penger på flere år.

I forrige uke endte den mindre aktøren Move About med konkurs. Det skjedde et knapt år etter at Vy la ned sitt bybil-tilbud etter store tap.

En oversikt DN har utarbeidet viser at fire av aktørene innen bildeling fikk et samlet underskudd på 155 millioner kroner i fjor.

– Vi ser at markedet nå i økende grad konsolideres. Noen aktører faller fra eller går konkurs. Andre blir kjøpt opp av større aktører, sier Hyre-gründer Nils Petter Nordbø

I praksis mener han det er bare Hyre og Bilkollektivet som nå står igjen som reelle alternativ for bildeling i Oslo.

Norske Hyre er Nordens største aktør med nesten 2000 biler, og har Møller Mobility i ryggen som største eier. Antallet biler er doblet på knappe to år.

– Mye har handlet om vekst de siste årene. De fleste i dette segmentet gjør mye IT-utvikling selv og har finanskostnader. Da er man avhengig av skala for å lykkes, sier Nordbø.

I fjor fikk Hyre et underskudd på 66 millioner av en omsetning på 142 millioner kroner. Han forklarer den massive økningen i underskudd med at selskapet vokser i nye byer i Norge, gikk inn i Stockholm i fjor og er på vei inn i København med et stort antall biler.

I dag presenterer Hyre oppkjøpet av Lets Go som i dag er den største stasjonære tilbyderen i København med en omsetning på 50 millioner norske kroner.

Nordbø mener Hyre vil gå med driftsmessig overskudd i Oslo i løpet av året, men at det tar tid å bygge seg opp i nye markeder.

– Det er nødvendig med skala i nye markeder, noe som innebærer at man typisk vil drive ulønnsomt første to-tre år med drift.

Gründer Nils Petter Nordbø har de siste årene bygget Hyre som Nordens største bildelingsaktør. I fjor fikk selskapet et underskudd på 66 millioner kroner.

Endte med konkurs

I forrige uke endte bildelingselskapet Move About med konkurs etter et samlet underskudd på 65 millioner i løpet av tre år.

– Selskapet har vært i en spagat med sin satsing i både bedriftsmarkedet og privatmarkedet, sier bostyrer Erling Opdal.

Boet omfatter 158 biler fra Halden i sør og helt til Tromsø i nord.

Kravene etter konkursen er anslått til 41 millioner, ifølge det bostyrer har fått oppgitt.

– Flere har forsøkt seg i dette markedet. Styret begjærte oppbud da det ble for mye gjeld og for kostbart å drive. Selskapet har heller ikke klart å få tilgang på mer penger fra investorer eller klart å få solgt virksomheten i forkant av konkursen, sier Opdal.

Selv om selve konseptet var interessant, peker han på flere utfordringer rundt Move Abouts driftsmodell.

– Storbruksavtalene de inngikk var ikke gunstige nok til at de klarte å dekke de løpende driftskostnadene.

Driftsmodellen for deler av bilparken var en kombiløsning hvor bilene ble disponert av kommuner på dagtid og privatkunder på kvelden. I praksis ble denne overgangen utfordrende å administrere.

Heller ikke app-løsningen, som var sentral i administreringen av bilene, fungerte tilfredsstillende.

– Etter det vi har fått opplysninger om, var det svakheter ved løsningen. Og det var heller ikke penger til å videreutvikle appen. Det er derfor uklart i hvilken grad programvaren utgjør noen verdi i boet, sier Opdal.

Bostyreren har så langt ikke lyktes med å finne en kjøper til virksomheten, så derfor blir bilparken nå tilbakelevert til leasingselskapene.

Opdal gir uttrykk for at driftskostnadene var for høye. Til tross for restruktureringer, har ikke ledelsen lykkes i å få lønnsom drift.

Gigantunderskudd for Otto

Bilkollektivet er den andre store gjenværende aktøren med en bilpark på 700 biler. Kooperativet var den første store aktøren. I fjor ble det et mindre underskudd på grunn av en rolig høst og kostnadsøkninger.

– Vi har en solid brukermasse og lojale medlemmer, så dette rammer ikke oss så hardt. Ellers i bransjen har det vært katastrofalt, sier Bilkollektivet-direktør Morten Munch-Olsen.

Morten Munch-Olsen og Bilkollektivet har sett at mange nye aktører har kommet inn og forsvunnet ut.

Bildelingstjenesten Otto, som er heleid av bilimportør Bertel O Steen, har nå trukket seg ut av Oslo. Det bekrefter daglig leder Martin Vik.

Vik mener markedet for bildeling er umodent.

– Vår satsing dreies nå mot blant annet kommuner som vi skal hjelpe med å holde styr på bilflåten gjennom flåtestyring, bildeling og mobilitet som tjeneste.

I fjor fikk Otto mobility et underskudd på 54 millioner kroner, mens inntektene bare var på 20 millioner.

– Det er selvsagt ikke hyggelig å levere slikte tall, sier Vik. Samtidig er Otto en del av et konsern hvor bilene er kjøpt og hvor andre deler har håndtert ettermarkedet. Resultatet må derfor ses i lys av dette.

Rentehopp slår knallhardt

Nå merkes rentehevingene godt på bilparken som leases.

– Det er snakk om noen millioner kroner hver gang styringsrenten kneppes til. Renten slår knallhardt, påpeker Hyre-sjef Nordbø.

Ved utgangen av fjoråret hentet Hyre 100 millioner kroner i aksjekapital fra Møller Mobility som nå har 87 prosent av aksjene i selskapet.

– Mange har gitt gass for å ta markedsandeler. Da blir det krevende å ta inn økte kostnader og hente ny kapital, sier Nordbø.

Få elbiler

Bruken av delingsbil fikk et oppsving under pandemien. Fortsatt merker Hyre at det er voksende interesse i storbyene blant folk som ikke har daglig behov for bil.

– De fleste benytter ikke delingsbil av ideelle årsaker, men fordi det passer dem best.

I de siste årene har det vært 12–18 måneders leveringstider på biler.

– Det har vært krevende situasjon å kjøpe biler. Vi måtte nesten gjøre veddemål på hvor mye vi ville vokse, sier Nordbø.

Helger og ferier er de mest etterspurte periodene.

På personbilene er elbilandelen bare 30–40 prosent.

– Hvorfor er ikke elbilandelen høyere?

– Både vi og kundene ønsker elbiler, men det er knapphet på parkeringsplasser med lademuligheter. Bare 20 prosent av plassene vi er tildelt av Oslo kommune har lademuligheter.

Hyre-gründeren peker på at CO2-utslippet fra produksjon av elbiler er omtrent dobbelt så stort som for konvensjonelle biler.

– Så selv om CO2-utslippet gjennom et livsløp inkludert kjøring er 30-50 prosent lavere, så er det viktig med en reduksjon av antall biler for å få de totale klimagassutslippene ned.

Også plattformselskapet Getaround (tidligere Nabobil) samt de tradisjonelle bilutleieselskapene Hertz og Avis (Zipcar) formidler bildelingstjenester i storbyene.