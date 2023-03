Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er det amerikanske selskapet Precision Hawk som nå kjøpes opp av Field. Gjennom oppkjøpet håper Sandnes-selskapet å få en enda større bit av det amerikanske markedet.

– De har allerede en stor base av eksisterende kunder og markedsforståelse. Det er noe vi måtte brukt flere år på å få. For oss er dette oppkjøpet et kvantesprang, sier Cato Vevatne, toppsjef i Field.

Etter transaksjonen verdsettes det sammenslåtte selskapet til rundt 1,5 milliarder kroner. Transaksjonen gjøres opp i aksjer, og de amerikanske aksjonærene vil sitte med rundt 17 prosent av aksjene i det sammenslåtte selskapet.

Det sammenslåtte selskapet vil få en omsetning i år på rundt 600 millioner kroner. Ingen av de to selskapene tjente penger i fjor.

– Vi har positive driftsmarginer. Årsaken til at vi ikke tjener penger nå, er at vi investerer mye i teknologiutvikling, er forklaringen til Vevatne.

I år vil selskapet, ifølge Vevatne, investere rundt 80 millioner kroner i teknologiutvikling.

Artikkelen fortsetter under annonsen

På sikt, innen tre år, er målet å doble omsetningen til én milliard kroner.

Fra hav til luft

Field, som tidligere het KVS Technologies, ble stiftet av tre kompiser for syv år siden. To av dem var studenter ved Universitetet i Stavanger og drev og skrudde på undervannsfarkoster som brukes i oljeindustrien. Veien var kort til en satsing på inspeksjon av strømnettet ved hjelp av droner. Selskapet har gått bort fra tradisjonell fjernstyring, dronene flyr helt av seg selv når de sjekker strømnettet. Kunstig intelligens brukes til gjenkjenne strømlinjer og master.

For to år siden fusjonerte Field med Oslo-baserte Terratec. Gjennom den fusjonen ble selskapet en stor aktør innen innsamling, prosessering og analyse av såkalte geodata. Det kan brukes til å lage digitale tvillinger av til eksempel infrastruktur. Denne virksomheten kombineres med droneteknologi og kunstig intelligens som var den opprinnelige starten til Field.

Børs og emisjon

Med amerikanske investorer på eiersiden og større satsning i USA, sikter Field seg inn mot børsnotering i USA.

– Vi ser mer mot det amerikanske markedet når det gjelder børsnotering. Det er aktuelt med notering i USA i løpet av de neste par årene, sier Vevatne.

Samtidig planlegger selskapet ytterligere emisjoner for å finansiere vekst og teknologiutvikling. I løpet av året regner selskapet med å hente inn et tresifret millionbeløp. Høsten 2021 hentet selskapet inn 130 millioner kroner fra norske investorer. Største nye investor den gang var DSD kontrollert av Yuhong Jin Hermansen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.