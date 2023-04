Artikkelen fortsetter under annonsen

Tesla-gründer Elon Musk har lovet å prioritere volum fremfor marginer. Dermed kuttes nå prisene på to av Teslas bilmodeller i USA: Flaggskipet Model S sedan starter nå på 84.990 dollar (891.000 kroner), en reduksjon på 5000 dollar fra prisen forrige måned. Model X starter på 94.990 dollar (995.000 kroner), som også er 5000 dollar rimeligere.

Dette er tredje gang prisene kuttes i år, skriver Bloomberg.

Kuttene kommer som en følge av at bilindustrien sliter med økende inflasjon og stigende renter, som gjør kjøp av nye biler stadig dyrere.

Tesla, som selger kjøretøyene sine direkte til forbrukere, justerer jevnlig prisene.

Selskapet lager for tiden Model S, X, 3 og Y.

«Prisen er viktig»

– Prisen er virkelig viktig, sa Elon Musk på selskapets resultatpresentasjon i januar, og la til:

– Jeg tror faktisk det er et stort antall mennesker som ønsket å kjøpe en Tesla-bil, men ikke har råd til det. Så disse prisendringene utgjør virkelig en forskjell for den gjennomsnittlige forbrukeren.

Tesla må også øke tempoet for å fortsette å vokse for å gjøre investorene fornøyde. I fjor falt selskapet under målet om en gjennomsnittlig årlig økning på 50 prosent i leveranser av kjøretøy, og økte i stedet med 40 prosent. Veksten falt til 36 prosent i første kvartal.