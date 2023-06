Artikkelen fortsetter under annonsen

Vekstraketten Tibber gikk fra tre til åtte milliarder kroner i fjor, men ble satt på en kraftig prøve da strømprisen gikk i taket ved utgangen av fjoråret.

Innføringen av forhåndsfakturering gjorde at selskapet gikk på en skikkelig smell og opplevde omdømmesvikt. De overraskende store regningene førte til kundeflukt.

Medieoppslag og misfornøyde kunder satte selskapet under press. I februar ble fakturamodellen forkastet.

– Det var en sprikende avslutning på året, sier Tibber-gründer Edgeir Aksnes.

Han ønsker ikke å uttale seg om hvor mange strømavtaler som ble sagt opp da det toppet seg.

– En tapt kunde er en for mye.

Samtidig forsetter den enorme veksten. I fjor økte konserninntektene med 180 prosent, dels på grunn av økende strømpris og dels på grunn av kundevekst.

– Fjoråret var preget av to strake motsetninger. Problemer i Norge, supervekst i Sverige og gjennombrudd i Tyskland og Nederland, sier Aksnes.

Men superveksten har ikke vært gratis. I fjor fikk selskapet et underskudd på 509 millioner kroner. Nå tas det grep for å øke lønnsomheten.

Nedbemanning

Tibber må nå gjøre en nedbemanning på inntil 50 personer som får tilbud om sluttpakker.

– Vi gjør nå en reduksjon i antall ansatte for å få god effektivitet og for å bruke tid på de rette områdene, sier Aksnes.

Tibber har 350 ansatte før nedbemanningen. Medarbeidere både i Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Nederland får tilbud om sluttpakker.

– Hypervekst er krevende. Nå endrer vi områder og prosjekter som ikke har gjort oss mer effektive eller gitt resultater i form av omsetning. Det er en veldig kjip beskjed å gi de ansatte.

Tallet på ansatte har økt betydelig i løpet av flere år. Økningen gjør at antallet ansatte totalt sett blir på samme nivå som ved inngangen til året.

Områdene som nå kuttes er enten egne feilsatsinger som så langt ikke er presentert eller andre områder som ikke har gitt effekt.

Skal tjene penger i år

Tibber har utfordret den tradisjonelle kraftbransjen, men har hatt samlede underskudd på nærmere 800 millioner i løpet syv år.

– Er du styrket i troen på at selskapet kan tjene penger på lenger sikt?

– Den underliggende driften i selskapet er sunn. Rent operasjonelt vil vi som konsern bli lønnsomme i andre halvår i år.

Fare for skvis

Da strømprisene gikk til himmels utover høsten i fjor, økte også Tibbers kostnader. Valget sto mellom å øke påslaget for kundene eller å innføre ny fakturamodell med forskuddsfakturering.

– Strøminnkjøpet koster mye mer når strømprisen hopper, i form av økt kredittkostnad. Det er uforutsigbart hvor mye man må ta inn av kapital for å dekke inn det kundene handler for i strøm og som vi får igjen senere.

Aksnes avviser at likviditeten nå er presset. Selskapet har en egenkapital på 769 millioner ved utgangen av fjoråret, som er mer enn en dobling sammenlignet med året før.

– Hva er lærdommen etter faktureringsbråket?

– Lærdommen er helt klart at vi måtte gjøre grep. Måten det skjedde på var altfor fort.

Nå har Tibber inngått avtaler som er mindre rigide og mer tilpasset svingningene i strømpriser.

Bare i løpet av desember ble strømprisen fire ganger så høy.

– Kom økningen i strømpriser like overraskende på dere også?

– Det var klart gjennom året at strømprisene ville bli høye, men hvor høye de ble og hvor ustabilt markedet var, kom overraskende på oss. Derfor måtte vi innføre forhåndsfakturering, svarer Tibber-sjefen.

Tror prisingen holder seg

I mars i fjor kom det grønne fondet Summa Equity inn som ny eier i en kapitalinnhenting på 900 millioner kroner. Andre eiere som Schibsted, Balderton og EightRoads Ventures var også med i runden. Den gangen ble det spekulert i milliardverdsettelse.

Siden den gang har tek-selskaper rast i verdi. Aksnes tror likevel at en sektor som klimateknologi og energieffektivisering står seg bra i verdi sammenlignet med andre.

Nylig introduserte Tibber energilagring med batteri for å ta unna pristopper i strømmarkedet.

– Vi har en historie med å gå inn og tilføre smartere teknologi.

Tidligere har Tibber hatt partnerskap med ladeselskapet Easee som nå har fått salgsforbud for sine elbilladere.

– Var det en strek i regningen?

– Ingen kunne regne med problemene de fikk. Easee er likevel strengt tatt ikke de eneste aktøren vi samarbeider med. Vi har partnerskap med flere og det praktiske har løst seg for kundene våre og selskapet som helhet. Vi føler likevel med selskapet som vi har jobbet tett med i flere år.