Artikkelen fortsetter under annonsen

Det kinesiske it-selskapet Bytedance, mest kjent som utvikleren av den populære appen Tiktok, hadde et rekordstort resultat i 2022, melder Financial Times.

Ifølge den britiske avisens kilder lå selskapets inntekter før skatter, renter og avskrivinger, også kjent som ebitda, på omkring 25 milliarder dollar i fjor – eller vel 262 milliarder norske kroner. Det tilsvarer en økning i ebitda på drøye 78 prosent, fra 14 milliarder dollar i 2021. Tallene er ikke offisielt bekreftet fra selskapets side.

Med det rekordhøye resultatet tar it-nykommeren innersvingen på velkjente kinesiske giganter som Tencent og Alibaba for første gang. I fjor hadde disse it-selskapene en ebitda på henholdsvis 23,9 og 22,5 milliarder dollar.

Skyhøye reklameinntekter

Det skyhøye overskuddet kommer først og fremst fra salgsinntekter, som nådde nesten 85 milliarder dollar totalt i 2022. Salget var godt drevet av annonsører som kastet seg over den virale videodelingsplattformen Tiktok og dens kinesiske søster-app Douyin.

Den positive trenden ut til å fortsette i år også. Ifølge Financial Times steg den digitale annonseringen på Tiktok i USA med 11 prosent i mars i år. Selskaper som Pepsi, Doordash, Amazon og Apple var blant selskapene som brukte mest penger på annonser på Tiktok, ifølge data fra appanalysegruppen Sensor Tower.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men samtidig som pengene renner inn, stormer det rundt selskapet.

Nylig ble det nemlig kjent at Biden-administrasjonen har bedt Tiktoks kinesiske eierselskap selge andelen i den populære appen eller risikere å bli utestengt fra USA. Også Donald Trump forsøkte å utestenge amerikanske Tiktok-brukere fra appen i 2020, men den gangen ble ekspresidenten stanset av rettsvesenet.

De kinesiske myndighetene har på sin side uttalt at de vil motsette seg ethvert forsøk på å skille Tiktoks amerikanske arm fra deres kinesiske eiere, skriver Financial Times.

Truer med utestengelse

Det som bekymrer amerikanske tjenestefolk og politikere er om data fra amerikanske Tiktok-brukere kan havne i hendene på kinesiske myndigheter.

Flere viser til et lovverk i Kina om at kinesiske selskaper må gi fra seg kundeinformasjon til myndighetene dersom de blir bedt om det. Forrige måned ble Tiktok-sjef Shou Zi Chew grillet i en amerikansk kongresshøring da han stilte opp for å svare på spørsmål i et forsøk på å unngå et omfattende forbud eller tvangssalg.

Under høringen forsikret Chew om at Tiktok ville holdes fri fra manipulasjon og utnyttelse fra enhver regjering.

Les også: Norges Bank ber ansatte droppe Tiktok

En potensiell utestengelse vil få konsekvenser for det kinesiske selskapet, som har over 100 millioner brukere i USA. På verdensbasis hevder Tiktok å ha mer enn en milliard brukere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Og selv om mesteparten av Bytedances inntekter kommer fra nettopp Kina, kan veksten i USA bli viktig for fremtidige inntekter.

– Tiktok utgjør ikke en så stor prosent av Bytedances totale inntekter som folk antar. Men en utestenging vil medføre et reelt tap av fremtidige inntekter gitt selskapets vekstrate, sier en ikke-navngitt investor til FT.

Politikk har også satt kjepper i hjulene for selskapets planlagte børsnotering, som er blitt utsatt flere gangen etter at Beijing lanserte omfattende reguleringer av teksektoren i 2020. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.