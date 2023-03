Artikkelen fortsetter under annonsen

I en pressemelding skriver datasenterselskapet Green Mountain at det har inngått en avtale med kinesiske Tiktok for å dekke sistnevntes «økende datalagringsbehov» i Europa.

«Dette blir Norges største datasenteranlegg og vil skape arbeidsplasser og positive ringvirkninger i regionen», heter det i pressemeldingen.

Ifølge den ferske toppsjefen i Green Mountain, Svein Atle Hagaseth, kan det bli investert totalt 29 milliarder kroner fra Green Mountain og Tiktok. Green Mountain skal eie bygget, mens TikTok vil være leietager.

– Det er et vanlig samarbeid, hvor vi sørger for bygg og drift av selve anlegget. Tiktok stiller med serverne og drifter dem selv. Serverinvesteringene er ganske betydelige, sier Hagaseth til DN.

– Ideell lokasjon

Totalt fem datasenterbygg, hver med en kapasitet på 30 megawatt, er planlagt bygget. Den første bygningen er planlagt ferdigstilt innen november 2023. Tiktok skal ha signert en innledende kontrakt for tre bygninger og 90 megawatt kapasitet, men med mulighet for å utvide kapasiteten opp til 150 megawatt innen 2025.

Hagaseth beskriver Innlandet som en ideell lokasjon for datasenteret. Han sier en «tydelig og målrettet» satsing med den nasjonale datasenterstrategien har vært avgjørende for at Green Mountain nå opplever vekst og stor etterspørsel.

– Norge er blitt satt på det internasjonale kartet som en perfekt datasenterlokasjon, sier Hagaseth i pressemeldingen.

Toppsjef Svein Atle Hagaseth. (Foto: Green Mountain)

Den kinesiske appen er kontroversiell, både grunnet telefoninformasjonen brukere må akseptere at Tiktok får tilgang til, og risikoen for at sensitiv informasjon deles videre med kinesiske myndigheter.

– Har dere noen betenkeligheter med å inngå en avtale med Tiktok?

– Vi har ikke det. Det har vært en lang dialog med Tiktok. Denne etableringen i Norge gjøres nettopp for å svare på den kritikken Tiktok har fått, ved å tilpasse tjenesten til det norske markedet og sikre at man forholder seg til norske lover og regler.

– Største industriinvesteringen

Torsdag vil representanter for både nasjonale og lokale myndigheter, Tiktok og andre interessenter delta på et arrangement på Hamar i forbindelse med lanseringen.

– I kroner er dette den største industriinvesteringen i Innlandet noensinne, sier ordfører i Hamar, Einar Busterud i pressemeldingen.

Green Mountain var tidligere eid av den norske Smedvig-familien, men ble sommeren 2021 solgt til israelske Azrieli Group for 7,6 milliarder kroner.

Green Mountain ble etablert i Rennesøy utenfor Stavanger. Da fikk Smedvig-konsernet leid det nedlagte ammunisjonslageret til Nato av kommunen. Ideen var å bygge datasentre basert på norsk fornybar vannkraft.