Biden-administrasjonen har bedt Tiktoks kinesiske eierselskap selge andelen i den populære appen eller risikere å bli utestengt fra USA.

Amerikanske tjenestepersoner og folkevalgte har uttrykt bekymring for at data om amerikanske Tiktok-brukere kan havne hos kinesiske myndigheter, siden videoappen er eid av kinesiske Bytedance.

Flere har vist til lovverk i Kina om at kinesiske selskaper må gi fra seg kundeinformasjon om de blir bedt om det.

Over 100 millioner amerikanere bruker appen, som også ble forsøkt utestengt i USA av ekspresident Donald Trump i 2020. Han ble stanset av rettsvesenet. På verdensbasis hevder Tiktok å ha mer enn en milliard brukere.

I slutten av mars ble Tiktoks konsernsjef Shou Zi Chew grillet i en amerikansk kongresshøring da han stilte opp for å svare på spørsmål i et forsøk på å unngå et omfattende forbud eller tvangssalg.

Men til tross for trusselen om et USA-forbud strømmer annonsepengene inn for Tiktok.

Langvarig prosess

Den digitale annonseringen på Tiktok i USA steg med 11 prosent i mars, og selskaper som Pepsi, DoorDash, Amazon og Apple var blant de som brukte mest penger, ifølge data fra appanalysegruppen Sensor Tower. Det skriver Financial Times.

– Det er usannsynlig at det kommer en utøvende ordre som resulterer i et umiddelbart forbud som vil påvirke annonsørene, sier Joshua Lowcock, mediesjef i reklamebyrået UM Worldwide til FT.

– Selv med støtte fra to partier vil lovgivningsprosessen bli langvarig – noe som gir markedsførere god tid til å planlegge alternative strategier, legger han til.

Flere dropper Tiktok

I forkant av kongresshøringen fant en undersøkelse fra programvaregruppen Capterra blant 300 amerikanske markedsførere at 75 prosent planla å øke utgiftene på Tiktok i løpet av de neste 12 månedene.

Likevel har den politiske furoren ført til at noen merker har lagt beredskapsplaner – som å flytte annonsepenger til rivaliserende plattformer som Meta og Google – som en forberedelse til et potensielt amerikansk forbud.

Flere vestlige land har innført forbud mot å installere videoappen Tiktok på offentlige jobbenheter.

Her i Norge har statsministeren bestemt at ingen statsråder, statssekretærer eller politiske rådgivere skal ha Tiktok eller Telegram på tjenestetelefoner eller nettbrett.

Presidentskapet på Stortinget har besluttet at Tiktok og Telegram skal avinstalleres fra både tjenestetelefoner og andre enheter tilkoblet Stortingets systemer.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener appene heller ikke bør benyttes blant ansatte i privat sektor som er underlagt sikkerhetsloven.

I en melding på intranettet skrev Norges Bank i slutten av mars at de nye rådene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet også skal omfatte ansatte i sentralbanken. Det betyr at alle ansatte som eventuelt har brukt Tiktok eller Telegram på sentralbankens tjenesteenheter, fremover bes om å unngå det.