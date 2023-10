Artikkelen fortsetter under annonsen

Det amerikanske Finanstilsynet (SEC) skal etterforske Elon Musks oppkjøp av det sosiale mediet Twitter, som nå er omdøpt til X.

Finanstilsynet opplyser at de vil etterforske Musk for hans offentliggjøring av kjøp av Twitter-aksjer.

Det kommer frem i rettspapirer fra tilsynet torsdag. Tilsynet ber retten beordre Musk til å møte opp for å avgi vitneforklaring. Musk skal ha sagt han ville stille opp, uten at han gjorde det.

– Finanstilsynet har allerede hørt Musks vitnemål flere ganger i denne etterforskningen som er på villspor. Nok er nok, sier Musks advokat Alex Spiro i en uttalelse.

Saksøkt av aksjonærer

Mandag ble det kjent at en dommer åpnet for å vurdere et søksmål mot Musk om saken. Der blir Musk anklaget for å ha ført aksjonærene i Twitter bak lyset ettersom han ventet for lenge med å offentliggjøre at han hadde investert i selskapet, som han senere tok kontroll over.

Musk er saksøkt av tidligere aksjonærer som mener han først kom med informasjon om at han hadde kjøpt 5 prosent av aksjene i selskapet, elleve dager etter fristen for å opplyse om det.

Aksjonærene mener de til slutt måtte selge sine aksjer for kunstig lave priser ettersom Musk holdt planene sine skjult. Musks advokater argumenterte da for at deres klient var en av verdens mest opptatte mennesker, og at det bare var en glipp.

Kontrovers

I oktober i fjor ble det klart at Musk kjøpte Twitter for 44 milliarder dollar – og kontroversene har ikke latt vente på seg.

Det tok ikke mer enn et par dager etter Musks overtagelse før det ble klart at store deler av toppledelsen hadde fått sparken. Masseoppsigelser, brukeropprør, flukt blant annonsørene og enorme rentebetalinger er noen av stikkordene for den turbulente tiden som har fulgt.

Musk har bekreftet at selskapet har tapt nærmere halvparten av annonseinntektene siden han overtok eierskapet.

I mai ble det bekreftet at Linda Yaccarin ble ny toppsjef X (tidligere Twitter). Hun er kjent som en tøff forhandlingspartner, ifølge Wall Street Journal. Mediekjøpere har beskrevet henne som «den fløyelsmyke hammeren».

Yaccarino intervjuet Elon Musk på en konferanse i Miami i april, hvor hun presset ham hardt på de mange utspillene han har kommet med på Twitter. Hun har tidligere jobbet for NBC Universal siden 2011. Selskapet eies av Comcast. Førstkommende mandag skal hun lede en årlig samling med partnere og annonsører, hvor NBC også legger frem sendeskjema for høsten med planlagte nye serier.

Musk opplyste at han ville gå over i en rolle som styreleder og CTO (Chief technical officer), der han fortsetter å være involvert i produkt- og programvareutvikling. Underveis i arbeidet med å forme selskapet i sitt syn har Musk vært sjenerøs med å dele utviklingen på sin egen Twitter-konto, som han i stor grad har brukt som en slags pressemelding-sentral.

I løpet av Musks tid som sjef har det blitt rapportert større utbredelse av hatefulle ytringer på plattformen, noe som har fått flere annonsører til å trekke seg. Musk har også latt flere brukere som Twitter i sin tid utestengte, deriblant Donald Trump, få komme tilbake.

Selskapet taper penger

Twitter bokførte i 2021 et tap på rundt 221 millioner dollar, og Musk har ikke vært snau med å poengtere ofte hvor viktig det er for selskapet å redusere utgiftsbasen. Dette var også begrunnelsen da han kvittet seg med omtrent halvparten av arbeidsstokken i Twitter i fjor.

Musk har selv innrømmet i etterkant av kjøpet at han betalte for mye for Twitter, og det kan virke som at milliardæren kjenner at det begynner å «knipe».