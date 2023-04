Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter snart ti år med gratis bruk vurderer nå danske Mobilepay, som i 2021 ble fusjonert inn i norske Vipps as, å innføre brukerbetaling.

– Selvfølgelig tenker vi på det, men det er nok noe som vil gjøre vondt for noen brukere, i hvert fall på kort sikt, sier Claus Bunkenborg, sjefen for Mobilepay, til den danske avisen Børsen.

Bunkenborg sier det i første omgang kan bli aktuelt å ta betaling for ekstratjenester, og at verdien av disse skal være tydelige for kundene. Han trekker paralleller til den svenske musikktjenesten Spotify, som kan være gratis, men der kundene kan kjøpe bedre tjenester, som for eksempel å slippe reklame.

Vipps as Lansert 30. mai 2015 og har i dag over fire millioner brukere i Norge.

I februar 2017 gikk mer enn 100 norske banker sammen om eierskapet i Vipps.

I juni 2018 ble Vipps fusjonert med it-selskapene BankID og Bankaxept og enda flere banker – også store nordiske banker med eierskap i andre tjenester for mobilbetaling – ble med på eiersiden.

I juni 2021 avtalte selskapet å slå seg sammen med danske Mobilepay, utviklet av Danske Bank, og Pivo fra OP Financial Group.

DNB er i dag største eier med 45 prosent, mens Sparebank 1 eier vel 23 prosent.

DNB og norske banker eier 72,2 prosent av den danske virksomheten Vipps Mobilepay, mens Danske Bank eier resten.

Bundenborg understreker at brukerbetaling uansett ikke er noe som kommer over natten.

Mobilepay har 4,4 millioner kunder i Danmark og la denne uken frem et dundrende underskudd på 342 millioner danske kroner for 2022, tilsvarende minus 526 millioner norske kroner. Selskapet venter et tilsvarende tap i år, blant annet etter å ha mistet den største finske banken OP Financial som partner.

Alt innført i Norge

Kommunikasjonssjef Caroline Lunde i Vipps understreker at ingenting foreløpig er bestemt. Hun sier slik brukerbetaling alt er delvis innført i Norge, blant annet med gebyrer for vennebetalinger over 5000 kroner.

Lunde sier det per nå ikke foreligger noen planer om endringer i betaling eller gebyrer for norske Vipps-brukere, men hun utelukker ingenting i fremtiden.

– Vi har ingen umiddelbare planer om endringer. Når det er sagt er vi et kommersielt selskap som alltid ser etter nye inntektsmuligheter, sier Lunde.

Konsernregnskapene for perioden 2017–2021 viser at Vipps as hadde et akkumulert resultat før skatt på minus 936 millioner kroner. Siste tilgjengelige årsregnskap for 2021 viser et resultat før skatt på minus 198 millioner kroner, og et tap på driften på 184 millioner kroner.