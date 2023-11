Artikkelen fortsetter under annonsen

Februar 2021 la Lyse-konsernet inn bud på mobilselskapet Ice som verdsatte selskapet til 5,6 milliarder kroner hvor kun 100 millioner ble tildelt aksjonærene.

– Vi ble beskyldt for å ha kjøpt Ice for billig. Det er ikke den verste beskyldningen å få, sier Eirik Børve Monsen til DN.

Han var meget sentral i forhandlingene som daværende finansdirektør i Lyse. Siden i vår har budgiveren Børve Monsen vært toppsjef for Lyses televirksomheter som nå samles i ett selskap.

«Styrke vår egen evne»

Foruten mobilselskapet Ice, vil også bredbånds- og underholdningsselskapet Altibox, samt fiberselskapene Signal Bredbånd og Lyse Fiber slås sammen til det nye selskapet som får navnet Lyse Tele as. Organisasjonsendringen trer i kraft fra og med 1. februar 2024 og omfatter 1400 ansatte.

Virksomhetene i Lyse Tele hadde i fjor en samlet årlig omsetning på over 7,3 milliarder kroner, og hadde i første halvår til sammen over 1,8 millioner kunder.

– Vi beholder våre merkevarer, så folk vil fortsatt få mobil fra Ice eller NiceMobil og bredbånd og underholdningstjenester fra Altibox. Det blir ikke noen praktiske konsekvenser for kundene. Vi gjør dette for å styrke vår egen evne til å både konkurrere og innovere og skal samtidig bygge videre på styrkene i Altibox-partnerskapet og videreutvikle dette samarbeide, sier Børve Monsen.

Bredbånds- og underholdningsselskapet Altibox har over 790.000 kunder.

Med egne mobil- og bredbåndsnett utfordrer Lyse teleselskapene Telenor og Telia. Ifølge tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet hadde Ice en markedsandel på 9,5 prosent markedsandel basert på selskapenes inntekt per 30. juni.

Konkurrentene Telenor hadde 52,4 prosent markedsandel, mens Telia hadde 31,5 prosent av mobilinntektene.

Les også: Nå er Lyse nesten like stor som Telenor på bredbånd

På bredbånd er derimot Lyse størst i markedsandel basert på omsetning:

Altibox: 30,1 prosent

Telenor: 28,6 prosent

Telia: 11,9 prosent

Lyses nye telesjef har gått i lære hos hovedkonkurrenten.

– Jeg har tidligere jobbet syv år i Telenor. Både på hovedkontoret på Fornebu og i Telenors mobilvirksomheter i Thailand og i Bangladesh, sier Børve Monsen.

– Så du har lært telemarkedet hos Telenor?

– Jeg lærte mye i Telenor i perioden 2005 til 2011.

«Bryte oppfattelsen»

Nå skal Børve Monsen ta opp kampen mot sin tidligere arbeidsgiver, blant annet på mobilsektoren. Ice har inngått en stor avtale med Nokia om oppføring av et nytt 5G-nett.

Det vil ta minst tre år for Lyse å gjennomføre mobilutbyggingen med oppføring av nesten 4000 nye basestasjoner og oppgradering av 3000 eksisterende basestasjoner.

– Vi investerer stort i mobilnett. Da vi overtok Ice hadde selskapet 3000 basestasjoner. Vi skal både oppgradere eksisterende basestasjoner og bygge nesten 4000 nye. Per i dag dekker vårt mobilnett over 95 prosent av landets befolkning.

Ice har i dag en avtale med Telia og bruker dets nett der Ice ikke har mobildekning.

– Nå skal vi bygge oss ut av Telia-avtalen og bryte folks oppfattelse av at Telenors mobilnett er helt unikt.

Børve Monsen opplyser at det vil ta minst tre år å gjennomføre mobilutbyggingen.

Ice er i dag landets tredje største mobiloperatør og hadde i første halvår 822.557 mobilkunder.

– Når får Ice en million mobilkunder?

– Vi har store ambisjoner, men jeg vil ikke gi eksakte årstall, sier Børve Monsen.

Gikk på dagen

Mangeårige toppsjef i Ice, Eivind Helgaker, sluttet på dagen 30. oktober.

Eivind Helgaker var sjef for mobilselskapet Ice i 14 år. Han forlot selskapet 30. oktober.

– Eivind Helgaker har de siste 14 årene gjort en imponerende jobb med å bygge en solid utfordrer i det norske mobilmarkedet med høy kundetilfredshet og kundevekst. På vegne av styret og hele Lyse-konsernet vil jeg takke ham for den innsatsen han har lagt ned, skrev styreleder i Ice, Eirik Børve Monsen, i en melding samme dag.

Shiraz Abid blir sjef for hele privatmarkedet for Lyse Tele.

Nå har Monsen valgt Shiraz Abid som sjef for hele privatmarkedet for Lyse Tele. Han har blant annet vært kommersiell direktør i Ice og bygget opp lavprismerkevaren NiceMobil.

Blant de nye lederne i Lyse Tele er Tor Morten Osmundsen som har fått ansvaret for bedriftsmarkedet, mens Anne Berit Rørlien blir sjef for nettverk og infrastruktur.