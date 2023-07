Artikkelen fortsetter under annonsen

Mobiltjenesteleverandøren Unifon har inngått en betinget salgsavtale med aksjonærer som eier rundt 70 prosent av det børsnoterte selskapet Nortel, går det frem av en børsmelding.

Unifon vil fremsette et frivillig kontanttilbud om kjøp av alle gjenværende aksjer. Budet er på 27,5 kroner per aksje, som er 50 øre lavere enn torsdagens sluttkurs. Budet priser selskapet til 517 millioner kroner.

Nortel-styret anbefaler aksjonærene å godta budet.

Nortel Etablert i 2019 av Christian Pritchard (49).

Den tredje største aktøren i det norske bedriftsmarkedet for mobiltjenester bak Telia og Telenor.

Notert på Euronext Growth november 2020.

Ved utgangen av første kvartal 2023 hadde Nortel 73.900 aktive SIM-kort.

Både Unifon og Nortel leverer mobiltjenester til bedriftsmarkedet.

– Ved å forene krefter, er målet å bygge den største utfordreren til de etablerte aktørene. På denne måten kan vi tilby kundene våre enda bedre og mer konkurransedyktige tjenester, sier Unifons administrerende direktør, Thore Berthelsen.

Berthelsen har lang erfaring fra bransjen, og har tjent flere hundre millioner på å bygge og selge mobilselskaper som Ventelo og Phonero.

Milliardær Christen Sveaas. (Foto: Javad Parsa/NTB) Mer...

Oppkjøpet vil finansieres med en kombinasjon av gjeld og egenkapital. Etter oppkjøpet vil milliardæren Christian Sveaas' investeringsselskap Kistefos bli Unifon Holdings største aksjonær, ifølge meldingen.

Sveaas har ikke vært på eiersiden av Unifon før nå, men milliardæren har lang fartstid som investor innen telekom.

– Veldig mye jobb

Nortel ble etablert for fire år siden av Christian Pritchard (49), og har satset på små og mellomstore bedrifter. Det Ålesund-baserte selskapet har tatt opp kampen mot Telenor og Telias hegemoni i det norske bedriftsmarkedet på telefonitjenester. Selskapet ble børsnotert høsten 2020.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det har vært tre og et halvt år med veldig mye jobb. Å være sjef for et gründerselskap er ikke en jobb, men en livsstil. Det har vært fantastisk gøy og lærerikt, og det som skjer nå er kjempespennende. Vi skaper en helt ny kraft med denne sammenslåingen, sier Pritchard til DN.

Unifon ble etablert på samme tid som Nortel, og selskapene er nå omtrent like store. Det sammenslåtte selskapet vil ha rundt 140.000 mobilbrukere og en samlet omsetning på over 600 millioner, ifølge børsmeldingen.

Unifons tilbud kommer etter at Nortel varslet en strategisk gjennomgang av virksomheten i mars, som følge av kjøpsinteresse fra både norske og utenlandske selskaper.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Styret har snakke med flere interessenter og vurdert ulike finansielle og strategiske alternativer for Nortel. Styret konkluderte med at Unifons bud var den beste løsningen for Nortel.

– Tilbudet fra Unifon ligger 9,4 prosent over snittkursen de tre månedene før vi varslet en strategisk gjennomgang, og er 76 prosent høyere enn kursen i emisjonen rett før Nortel gikk på børs i november 2020, sier Nortel-styreleder Arild Hustad.

God kursutvikling

Nortels største eier er forretningsmannen Leif-Arne Langøy med aksjer for 97 millioner kroner. Gründer og toppsjef Christian Pritchard har aksjer for 86 millioner kroner.

De aksjonærene som har inngått en betinget salgsavtale, får mellom 25 og 33 prosent av oppgjøret i kontanter og resten i form av Unifon-aksjer. Øvrige aksjonærer vil bli kjøpt ut med bare kontanter.

Dersom Unifon får aksept fra eiere av mer enn 90 prosent av aksjene i Nortel, vil selskapet kreve tvangsutløsning av de gjenværende minoritetsaksjonærene. Unifons plan er at Nortel skal strykes fra børs.

Det er foreløpig uvisst hvordan ledelses- og styresammensetningen i et sammenslått selskap vil se ut.

– Nå skal avtalen skal gjennomføres og godkjennes, så tar vi fatt på neste steg. I mellomtiden skal jeg lede Nortel som utfordrerselskap og sørge for videre vekst sammen med våre dyktige medarbeidere, sier Pritchard.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.