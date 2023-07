Artikkelen fortsetter under annonsen

Det halvstatlige telekonsernet med mobilvirksomheter i Asia og i Norden omsatte for 20,2 milliarder og oppnådde et driftsresultat før avskrivninger (ebitda) på 8,5 milliarder kroner, opplyser selskapet.

– I andre kvartal fortsetter vi å levere på strategien vi la frem i fjor, med solid operasjonell fremdrift. Kvaliteten på tjenestene våre og gode sikkerhetsløsninger fortsetter å drive vekst, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Analytikerne hadde i forkant ventet en gjennomsnittlig omsetning i andre kvartal på 19,7 milliarder kroner og ebitda på 8,4 milliarder kroner, ifølge analytikerestimatet.

Telenor asa, resultat per 2. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 39411 37678 4,6% Driftsresultat (ebit) 8209 6836 20,1% Resultat før skatt 2238 6759 -66,9%

– Vi fortsetter arbeidet med moderniserings- og effektiviseringstiltak som kommer til å drive forbedret kontantstrøm over tid, legger Brekke til.

Resultat før skatt endte på 2,2 milliarder kroner i andre kvartal. Samtidig økte tjenesteinntektene til 15,8 milliarder kroner, opp 800 millioner fra samme periode året før.

Opprettholder utsiktene

Det fremgår av rapporten at Telenor opprettholder de finansielle utsiktene for 2023. Det innebærer at det venter en ensifret vekst i de nordiske tjenesteinntektene, ensifret vekst i driftsresultat før avskrivninger.

Samtidig opplyses det at investeringene til den nordiske virksomheten er ventet å utgjøre om lag 17 prosent av driftsinntektene fremover.

Som mange andre selskaper er også Telenor påvirket av den norske kronen. Størstedelen av Telenors netto gjeld er i euro, dollar og svenske kroner. Samtidig har den norske kronen så langt i kvartalet svekket seg mot de fleste valutaer Telenor er eksponert mot.

I Norge merker nå Telenor at selskapet mister sin største mobilkunde Fjordkraft. Rett før julehøytiden ble det kjent at Telia kjøper 39 prosent av aksjene i Fjordkraft Mobil. Avtalen medfører at Fjordkrafts 143.000 mobilkunder skal flyttes over til Telias mobilnett innen sommeren 2023.

Fusjonerte bidrag

I annet kvartal er Telenors to mobilfusjoner i Asia inkludert i tilknyttede selskaper hvorav ett i Malaysia og ett i Thailand.

Fjorårets mobilfusjon mellom Celcom og Telenors mobilselskap Digi i Malaysia blir nå regnskapsført i tilknyttede selskaper. I juni fikk Telenor et kvartals utbytte på 300 millioner kroner av CelcomDigi.

Den 1. mars kunngjorde Telenor at mobilfusjonen mellom selskapets datterselskap i Thailand, Dtac, og konkurrenten True, var i boks.

Det fusjonerte mobilselskapet i Thailand heter nå True Corp og har 55 millioner mobilkunder, fem millioner bredbånd-kunder og 3,2 millioner tv-abonnenter. Telenor og eieren av True, det thailandske megakonglomeratet Charoen Pokphand Group, er likeverdige partnere med 30 prosent eierandel hver. En måned med TrueCorp-resultatet er inkludert som tilknyttet selskap i annet Telenors regnskap for annet kvartal.

I Bangladesh, hvor Telenor er hovedaksjonær i landets største mobilselskap Grameenphone, betalte selskapet i juni 800 millioner i gamle skattetvister til landets statskasse.

I Bangladesh, hvor Telenor er hovedaksjonær i landets største mobilselskap Grameenphone, betalte selskapet i juni 800 millioner i gamle skattetvister til landets statskasse.

Grameenphone omsatte i andre kvartal fire milliarder kroner og oppnådde et driftsresultat på 1,6 milliarder kroner – som er rundt seks prosent lavere enn ved tilsvarende periode i fjor. Men selskapet økte investeringene med nesten 20 prosent til 711 millioner kroner i kvartalet sammenlignet med samme kvartal i fjor.