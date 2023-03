Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er en milepæl i Telenors Asia historie som startet for over 25 år siden, sier konsernsjef Sigve Brekke til DN.

Onsdag morgen ble det klart at mobilfusjonen mellom Telenors datterselskap i Thailand, Dtac, og konkurrenten True, er i boks. Partene ble enige om å slå seg sammen i november 2021, under pandemien. Nå har myndighetene i Thailand gitt grønt lys for fusjonen.

Dette er den andre mobilfusjonen Telenor har fått i havn i Asia på bare tre måneder. Helt på tampen av oktober i fjor fusjonerte Telenors mobilselskap i Malaysia med en konkurrent i landet.

– Det er fem år siden vi begynte på fusjonsreisen i Thailand og Malaysia. På de fem årene har jeg selv vært i Malaysia 21 ganger og 34 ganger i Thailand. Det har vært en strid tørn, og det har tatt lang tid, sier Brekke.

Den 22. november 2021 inngikk Telenor en avtale om å slå sammen sitt thailandske datterselskap Dtac med konkurrenten True. Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor til venstre ved undertegnelse, Suphachai Chearavanont (midten) mens Telenors Asia-sjeg Jørgen Rostrup- Telenors Asia-sjef står til høyre.

Nytt selskap

Det fusjonerte mobilselskapet i Thailand vil hete True Corp og får til sammen 55 millioner mobilkunder, fem millioner bredbånd-sekunder og 3,2 millioner tv-abonnenter.

Telenor og eieren av True, det thailandske megakonglomeratet Charoen Pokphand Group, blir likeverdige partnere med 30 prosent eierandel hver. Telenors Asia-sjef, Jørgen Rostrup, blir nestleder i styret.

– Det nye mobilselskapet vil ha rundt 14.000 ansatte, opplyser Rostrup.

Telenors Asia-sjef Jørgen C Arentz Rostrup blir nestleder i styret i det sammenslåtte mobilselskapet

Mobilfusjonen i Thailand er den største fusjonen blant børsnoterte, thailandske selskaper.

– Det er også den største telefusjonen noensinne i Sørøst-Asia, sier Brekke.

Selskapsverdien er estimert å være 210 milliarder kroner. Telenor anslår en regnskapsmessig gevinst på Thailand-fusjonen på rundt 20 milliarder kroner, som skal bokføres i første kvartal. Det anslås inntekter på rundt 6,2 milliarder dollar og et bruttoresultat på rundt 2,4 milliarder dollar.

For nøyaktig tre måneder siden kom fusjonen mellom Telenors mobilselskap i Malaysia og Axiata Group i havn. Partene dannet selskapet Celcom Digi med 20 millioner mobilkunder, som skapte et børsnotert mobilselskap med en selskapsverdi på rundt 150 milliarder kroner. Telenor har en eierandel på 33 prosent. I fjerde kvartal tok Telenor ut en regnskapsmessig gevinst på 33 milliarder kroner i forbindelse med Malaysia-fusjonen.

På tre måneder har Telenor dermed fått igjennom to mobilfusjoner i Asia med til sammen 75 millioner mobilkunder, en samlet selskapsverdi på over 300 milliarder kroner, synergieffekter på totalt mellom 20 og 25 milliarder kroner, med bokførte Telenor-gevinster på til sammen 53 milliarder kroner.

Brekke har selv vært både Telenors Asia-sjef og mobilsjef i det thailandske mobilselskapet Dtac.

– Dtac var veldig hieratisk med lang avstand fra toppen og ned. Sjefene hadde store kontorer. Vi innførte den norske ledelsesfilosofien med korte avstander, sier Brekke.

Rostrup legger til at det har Telenor vunnet på.

– I mobilfusjonene har vi fått en større eierandel enn det størrelsen på selskapene våre skulle tilsi. Det skyldes at både Digi og Dtac var mer effektive og kundeorienterte enn selskapene vi har slått oss sammen med. Det har medført at i de fusjonerte selskapene har Telenor-virksomhetene fått ansvar for de viktigste, operasjonelle lederrollene.

Sigve Brekke i Thailand i 2007 da han var toppsjef i Dtac.

Store tap i Asia

Det er nå 26 år siden Telenor gikk inn i Asia for første gang. Første stoppested var Bangladesh, og deretter Malaysia, Thailand, Pakistan, India og Myanmar.

Asia-satsingen har imidlertid ikke vært fri for utfordringer. I India endte det med at Telenor trakk seg ut etter et tap på rundt 30 milliarder kroner, og sommeren 2021 ble det exit i Myanmar etter militærkuppet i landet samme år. Det ble milliardtap også der.

– Vi har hatt våre utfordringer med tapene i India og Myanmar. Ser man på verdiskapingen som Telenor har gjort i Asia, inkludert tapene, så har vi investert 65 milliarder kroner i regionen. Vi har tatt et tilsvarende beløp i utbytte fra de asiatiske mobilselskapene. Verdiene på våre mobilselskaper i Asia er på mellom 90 og 95 milliarder. Vi har skapt verdier for aksjonærene, sier Brekke.

Enkelte analytikere mener Telenor etter mobilfusjonene vil trekke seg ut av Asia.

– Vi har ingen tanker om det. Nå har vi posisjonert oss enda bedre i Thailand og Malaysia, og ser på hvordan vi kan styrke oss ytterligere i Bangladesh, hvor vi er markedsledende, sier Telenors Asia-sjef Rostrup.

Brekke opplyser at Telenor er i dialog med med aktører i Pakistan for å finne partnere.

– Nå forbereder vi oss på et nytt kapittel i Asia, med digitale løsninger. Sammen med partnere vil det gjøre oss bedre i stand til å møte fremtiden, sier Brekke.

