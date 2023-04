Artikkelen fortsetter under annonsen

Før børsåpning torsdag morgen kunne valgkomiteen i Telenor melde at de foreslår å bytte sittende styreleder Gunn Wærsted med finansmannen Jens Petter Olsen.

«I lys av hennes lange fartstid og starten på en ny strategisk periode, er det naturlig å gjøre en endring nå», skriver Telenor i meldingen.

– Det er positivt for Telenor, da det er en åpenbar sammenheng mellom styreleder og konsernlederens tjenestealder.

Det sier næringslivsmannen og tidligere Telenor-styreleder Svein Aaser. Han peker på at konsernsjef Sigve Brekke, som fyller 64 år i år, må gå av med pensjon.

– En ny styreleder bør være på plass før ny konsernsjef. Da får den nye styrelederen muligheten til å bli kjent med selskapet og ta de riktige vurderingene når det gjelder valg av ny konsernsjef.

Aaser sier at det normalt sett er styrelederen som sitter over bytte av konsernsjefen. Derfor er det naturlig å bytte ut Wærsted som er 68 år, før Brekke, mener Aaser.

– Som det er opplyst i styrets lederlønnsrapport, har konsernsjefen rett til å fratre etter fylte 65 år. Det er ikke naturlig for oss å kommentere ytterligere på dette, siden spørsmålet hører under styrets ansvar, sier informasjonssjef David Fidjeland i Telenor i en epost til DN.

Aaser satt som styreleder i Telenor fra 2012 til 2015, da han måtte trekke seg etter mistillit fra næringsministeren på grunn av håndteringen av Vimpelcom-saken. Før det hadde han jobbet som president i NHO, konsernsjef i DNB og styreleder for Ski-VM i Oslo i 2011.

Om at Telenor nå muligens får en styreleder av det mannlige kjønn, sier Aaser følgende:

– Valgkomiteen har sikkert sett på kjønn, kompetanse og tilgjengelighet. Vi får håpe at det går bra.

Av de børsnoterte statsdominerte selskapene, er det kun DNB som har en kvinnelig styreleder, nemlig Olaug Svarva. Det er på Telenors generalforsamling i mai at valgkomiteens forslag om ny styreleder skal behandles. Wærsted ble sist gjenvalgt som styreleder i mai 2021 for en periode på opptil to år, og har dermed hatt vervet sammenhengende i syv år.

Dersom Olsen blir valgt vil det bety nok en styreleder fra finansbransjen. Han har vært styremedlem i DNB siden 2019, der han også leder risikoutvalget i banken.

Svak kursutvikling

De siste par årene har Telenor satt i stand en rekke strategiske og organisatoriske endringer, samt solgt unna foretak i Asia. Telenor-kursen på sin side, har sett bedre dager. På ett år har den falt 3,83 prosent – torsdag formiddag omsettes aksjen for 126,7 kroner.

– Det er ikke noe hyggelig for Wærsted å gå med den kursen, men det er sånn det er, sier Aaser.

Til historien om Telenors sørgelige utvikling på børs de siste årene hører det også med at selskapet har betalt ut jevnlige årlige og halvårlige utbytter på alt mellom syv og tre kroner per aksje. Justert for disse kom kurstoppen for Telenor-aksjen de siste fem årene i juni 2019, da aksjen ble omsatt for 152 kroner.

Frem til bunnoteringen i samme periode, som var på 87,7 kroner i desember i fjor, var kursfallet på over 40 prosent. Siden den gang har det imidlertid gått markant oppover igjen, noe Pareto-analytiker Kristoffer Hagevik tilskriver strategiendringen som ble lagt frem på kapitalmarkedsdagen i fjor.

– De siste ti årene er avkastningen så vidt i pluss, men totalt sett er det dårlig målt mot tilsvarende selskaper i Norden. For Telenor spesifikt har det handlet hovedsakelig om at satsingen i Asia ikke har levd opp til forventningene man har hatt.

Hagevik sier at kursoppgangen de siste tre månedene er et tegn på at markedet setter pris på en klar strategi og at mange har hatt lave forventninger til selskapet over lengre tid. Han vil ikke gå spesifikt inn på om forslaget om ny styreleder kan bety at det også ligger an til en ny konsernsjef.

– Man har fått en klar rolleinndeling innenfor de ulike virksomhetene, der blant annet Jørgen Rostrup som sjef for Asia har tatt en veldig klar posisjon. Selv om det ikke har skjedd noe på konsernsjefnivå ser man at det skjer ting under.

– Krevende år

Leder for valgkomiteen i Telenor, Bjørn Erik Næss, sier til DN at det hele tiden gjøres løpende vurderinger av styret på spørsmål om hvorfor Wærsted blir foreslått byttet ut.

– Gunn har sittet i syv år, og gjort en god jobb for Telenor. Hun er den lengstsittende styrelederen etter børsnoteringen. Da er det naturlig for valgkomiteen å vurdere styrets sammensetning.

Wærsted sier selv at det er mye som har skjedd i Telenor under hennes tid, og peker blant annet på salgsdilemmaet i Myanmar i fjor. Overfor E24 har hun sagt at «skulle gjerne vært med videre, men sånt skjer».

