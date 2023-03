Artikkelen fortsetter under annonsen

Telenors konsernsjef Sigve Brekke fikk i fjor en samlet kompensasjon på 16,3 millioner kroner. Det kommer frem i selskapets årsrapport, som ble publisert tirsdag kveld.

Det er en oppgang på nesten åtte prosent i forhold til 2021, mens fordelingen mellom fast og variabel lønn forble den samme, på 72 og 28 prosent henholdsvis. Når det gjelder selve grunnlønnen på 7,3 millioner, økte denne med knappe fire prosent. Kontantbonusen var på 2,1 millioner kroner, mens det langsiktige incentivprogrammet for konsernsjefen tilsvarte 2,4 millioner.

Direktøren i Telenor-ledelsen som kommer nærmest Brekke, er Asia-sjef Jørgen C. A. Rostrup, som fikk en total kompensasjon på 12,9 millioner kroner. I en note presiserer selskapet at Rostrups utstasjonering i Singapore i 2022 ble preget av reiserestriksjoner, og at han derfor vil måtte skatte dobbelt av store deler av inntekten.

I løpet av fjoråret lanserte Telenor en ny strategi for selskapet, der det blant annet ble etablert fire forretningsområder.

Bonus i 2021 uten mål

Som DN skrev i fjor sommer, fikk Brekke utbetalt bonus uten at alle mål for 2021 ble nådd. Brekke hadde da fått fått bonus i alle år siden 2015, og den har variert mellom 885.000 og 3,1 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I fjor høst gjorde Jan Christian Vestre det klart at han går hardt inn for å hindre at lederlønningene i selskaper der staten er på eiersiden, skal løpe løpsk. Blant annet skal ikke topplederønnen stige mer enn gjennomsnittslønnen til de øvrig ansatte i selskapet – i kroner og øre. Hvis topplederne likevel skulle få en høyere lønnsøkning enn resten, må det begrunnes særskilt.

Brekke fikk da spørsmål om hva han syntes om at lederlønninger er blitt en politisk sak, og svarte da:

– Akkurat det der har jeg egentlig et ganske greit forhold til. Min lønn og min kompensasjon, den fastsettes av styret og så forholder jeg meg til det.

Asia i sentrum

Noen av de viktigste begivenhetene for selskapet i fjor kom i Telenor Asia, som er den nye paraplyenheten for virksomheten på kontinentet. Selskapet forlot tidligere på året Myanmar, som en følge av militærkuppet i 2021. I høst ble sammenslåingen mellom Telenors datterselskap Digi og mobilkonkurrenten Celcom i Malaysia fullført, og i år har også en stor fusjon i Thailand kommet i boks, begge med tosifrede milliardgevinster bokført i regnskapet.

Telenor har også solgt 30 prosent av fibervirksomheten sin i Norge for rett over ti milliarder kroner.

«I 2022 viste Telenor at vi evner å levere på våre nye ambisjoner. Vi viste at det er et potensial for lønnsom vekst i Norden, vi gjennomførte fusjonen i Malaysia som etablerte CelcomDigi, som den klare markedslederen i landet, og vi la grunnlaget for etableringen av en markedsleder i Thailand i 2023,» skriver Brekke i årsrapporten.

Den finansielle fasiten for fjoråret ble en liten oppgang i omsetningen for konsernet, men en nedgang i resultatet før skatt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Telenors aksjekurs bunnet ut på knappe 88 kroner rett før jul i fjor, etter et fall på 40 kroner gjennom fjoråret. Siden bunnen i desember har aksjen steget 38 prosent.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.