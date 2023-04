Artikkelen fortsetter under annonsen

Finanstilsynet i Danmark skriver i en pressemelding torsdag formiddag at det mener Telenor har drevet med ulovlig forsikringsvirksomhet i landet siden april 2020.

«Finanstilsynet har 13. april kommet til avgjørelsen om at Telenor siden 27 april 2020 er vurdert å ha drevet forsikringsvirksomhet uten nødvendig tillatelse [ …]. Finanstilsynet har derfor pålagt Telenor å gjøre rede for lovligheten av virksomheten», heter det i meldingen.

DN har stilt informasjonssjef David Fidjeland spørsmål om vurderingen fra det danske finanstilsynet. Han viser til Telenor Danmark for svar. Det er Isabella Emilie Birkbøll, juridisk direktør i Telenor Danmark, som svarer:

– En del av Telenor Danmarks tilbud om «SkærmSkift» kan karakteriseres som om at vi driver med forsikringsvirksomhet. Derfor er vi blitt bedt om å foreta noen endringer. Vi tar naturligvis Finanstilsynets vurdering til etterretning og skal foreta de nødvendige justeringene.

«SkærmSkift» er en del av Telenor Danmarks tilbud til nye mobilkunder og er et tilbud som følger med i abonnementer. Det går ut på at kunder kan få gratis bytte av skjerm én gang i året. Birkbøll skriver at Telenor Danmark har hatt en god og konstruktiv dialog med tilsynet.

– Det er en ny løsning på vei, men inntil denne er på plass kan vi ikke fortsette å selge tilbudet til nye kunder.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nyheten kom bare noen timer etter at det ble klart at valgkomiteen i Telenor har foreslått å bytte ut Gunn Wærsted som styreleder etter syv år i rollen. Det er Jens Petter Olsen som er foreslått som hennes arvtager.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.