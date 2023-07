Artikkelen fortsetter under annonsen

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor har siden slutten av fjoråret fusjonert Telenors mobilselskaper i Malaysia og i Thailand med konkurrerende selskaper. Nå står en omstrukturering i Pakistan for tur.

– Vi planlegger å ha en beslutning i løpet av det kommende halvåret om vår virksomhet i Pakistan, sier Brekke til DN.

Telenor har i dag 46,6 millioner mobilkunder i landet. Pakistan skiller seg fra de øvrige asiatiske landene Telenor er i.

– Vi vurderer alternativer. Alt fra fusjon til salg, sier konsernsjef Sigve Brekke om selskapets mobilvirksomhet i Pakistan. (Foto: André Liohn)

– Pakistan har en inflasjon på rundt 30 prosent. Landet har en valuta som svekker seg for hver dag som går. Samtidig øker energiprisene. Dette er jo veldig krevende for landet og dets innbyggere, men også for oss. Så vi må ha en løsning. Vi vurderer alternativer. Alt fra fusjon til salg. Vi er i diskusjon med flere aktører, sier Brekke om selskapets mobilvirksomhet i Pakistan.

– Er dere i samtaler med China Telecom som har mobilvirksomhet i Pakistan?

– Jeg vil ikke uttale meg om hvem vi snakker med, men hvis det blir en fusjon er det naturlig at vi snakker ned de mobilaktørene som er i landet, sier Brekke.

Telenors mobilvirksomhet i Pakistan omsatte for 1,1 milliarder i annet kvartal og oppnådde et driftsresultat på 274 millioner.

– Vi er fornøyd med resultatet i Pakistan, sier Brekke.

Torsdag la Brekke frem konsernets tall for annet kvartal. Det halvstatlige telekonsernet med mobilvirksomheter i Asia og i Norden omsatte for 20,2 milliarder og oppnådde et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 8,5 milliarder kroner.

Telenor asa, resultat per 2. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 39411 37678 4,6 % Driftsresultat (ebit) 8209 6836 20,1 % Resultat før skatt 2238 6759 -66,9%

– I andre kvartal fortsetter vi å levere på strategien vi la frem i fjor, med solid operasjonell fremdrift. Kvaliteten på tjenestene våre og gode sikkerhetsløsninger fortsetter å drive vekst, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Analytikerne hadde i forkant ventet en gjennomsnittlig omsetning i andre kvartal på 19,7 milliarder kroner og ebitda på 8,4 milliarder kroner, ifølge analytikerestimatet.

Telenor-kursen steg med rundt syv prosent torsdag ettermiddag.

Toppsjefen i Telenor legger vekt på at Asia er tilbake til før-pandeminivå.

– Landene var nedstengt, og turistene forsvant under pandemien. Jeg er veldig fornøyd med at våre virksomheter i Asia er kommet godt tilbake etter en lang covid-periode. Etterspørselen etter digitale tjenester eksploderer.

Merker kronekursen

Finansdirektør Tone Hegland Bachke viser til at Telenor leverte en vekst på fire prosent i annet kvartal.

– I første halvår investerte vi bare i Norden for fem milliarder kroner, hvorav det aller meste av investeringene skjedde i Norge, sier Telenors finansdirektør Tone Hegland Bachke. (Foto: André Liohn)

– Vi leverer på strategien med lønnsom vekst i Norden, bedre kontantstrøm i konsernet og at vi få ut mer synergier i Asia fra mobilfusjonene i Thailand og Malaysia, sier Bachke.

Slutten av fjoråret var mobilfusjonen mellom Celcom og Telenors mobilselskap Digi i Malaysia i havn, hvor Telenor har en eierandel på 30 prosent.

– Vi har hittil i år fått ut 570 millioner i utbytte fra driften i det fusjonerte mobilskapet i Malaysia.

– Blir utbytte fra Malaysia over en milliard i år?

– Det vil jeg ikke være spesifikk på.

Den 1. mars kunngjorde Telenor at mobilfusjonen mellom selskapets datterselskap i Thailand, Dtac, og konkurrenten True, var i boks. Det fusjonerte mobilselskapet har 55 millioner mobilkunder, fem millioner bredbånd-kunder og 3,2 millioner tv-abonnenter. Telenor eier 30 prosent av selskapet.

– I Thailand har vi spart mye på innkjøpssiden etter fusjonen gjennom vårt globale innkjøpsselskap i Singapore.

I første halvår brukte Telenor 18 prosent av driftsinntekter i investeringer.

– I annet halvår er investeringene ventet å utgjøre 16 prosent av inntektene sier Bachke.

Telenor merker den lave kronekursen. Selskapet har i dag mye gjeld i euro, dollar og i svenske kroner.

– Den lave norske kronekursen belaster regnskapet vårt med rundt en halv milliard kroner, sier Bachke.

Beholder 70 prosent

Norgessjef Birgitte Engebretsen i Telenor fullfører nå utfasingen av kobbervirksomheten til Telenors kunder.

– Til tross for usikre tider med høyere renter og økte priser, leverer vi et solid resultat som er tråd med våre forventninger, sier Birgitte Engebretsen, Telenors norgessjef. (Foto: André Liohn)

– Vi har klart å beholde omtrent 70 prosent av omsetningen med nye løsninger, sier Engebretsen.

Telenors norsk virksomhet er fortsatt meget lønnsom. I annet kvartal omsatte Telenor Norge for 6,3 milliarder kroner og oppnådde en ebitda på tre milliarder. Selskapet hadde ved kvartalsslutt 2.675.000 mobilkunder. Det er 5000 færre ved utgangen av mars og 58.000 færre enn ved samme tidsrom i fjor.

– Det er en flat utvikling, men vi vinner flere store bedriftskunder som vekter sikkerhet, dekning og kvalitet høyt. Alle helseforetakene har nå inngått avtale med oss, sier Engebretsen.

Hun er mest opptatt av at kundene tar i bruk nye tjenester.

– Våre tjenesteinntekter økte med fire prosent i kvartalet. Kundene kjøper mer sikkerhetstjenester. Vi har en underliggende kostnadsreduksjon på tre prosent som gir en underliggende ebitda-vekst på syv prosent.

– Dere er i ferd med å miste 143.000 mobilkunder når Fjordkraft flytter kundemassen over til Telias nett. Hvor mye taper Telenor på det?

