Torsdag morgen ble Telenors tall for årets tre første måneder lagt frem.

Selskapet kan vise til en omsetning på 19,2 milliarder kroner i første kvartal, en oppgang på rundt 730 millioner kroner fra samme periode året før.

– Jeg er fornøyd med at vi viser sterk gjennomføringsevne og solide fremskritt på strategien vår på tvers av alle fire forretningsområder, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

I året tre første måneder fikk selskapet et driftsresultat på 3,8 milliarder kroner, ned fra 5,4 milliarder i fjorårets førstekvartal.

Analytikerne hadde i forkant ventet en gjennomsnittlig omsetning på 24,6 milliarder kroner og ebitda på 10,0 milliarder kroner, ifølge analytikerestimatet.

Samlet fri kontantstrøm var 5,7 milliarder kroner i kvartalet. Det inkludert et positivt bidrag fra aktiviteter knyttet til fusjoner og oppkjøp på 5,3 milliarder kroner, hovedsakelig knyttet til delvis salg av fiberinfrastrukturselskapet i Norge, opplyses det.

Papirgevinst

Resultat etter skatt for aksjonærene i Telenor ASA var 18,1 milliarder kroner i kvartalet. En gevinst på 18,5 milliarder kroner ble bokført ved gjennomføring av fusjonen mellom dtac og True Corporation.

Den 1. mars kunngjorde Telenor at mobilfusjonen mellom selskapets datterselskap i Thailand, Dtac, og konkurrenten True, var i boks. Myndighetene i landet ga grønt lys for sammenslåingen, ett og et halvt år etter partene ble enige å slå seg sammen.

Det fusjonerte mobilselskapet i Thailand heter nå True Corp og har 55 millioner mobilkunder, fem millioner bredbånd-kunder og 3,2 millioner tv-abonnenter.

Mobilfusjonen i Thailand er den største fusjonen blant børsnoterte, thailandske selskaper.

– Det er også den største telefusjonen noensinne i Sørøst-Asia, sa konsernsjef Sigve Brekke til DN da godkjennelsen ble offentliggjort.

Telenor og eieren av True, det thailandske megakonglomeratet Charoen Pokphand Group, er likeverdige partnere med 30 prosent eierandel hver.

Sammenslåingen gir Telenor en regnskapsmessig gevinst på 18,5 milliarder kroner som er bokført i første kvartal 2023.

Det andre på kort tid Brekke kan ta store papirgevinster etter børsnoterte mobilfusjoner i Asia. I fjerde kvartal tok Telenor ut en regnskapsmessig gevinst på 33 milliarder kroner i forbindelse med mobilfusjon i Malaysia. Dermed har det norske halvstatlige telekonsernet tatt ut over 50 milliarder i papirgevinst på to mobilfusjoner på kort tid.

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor kunne vise til økte verdier i regnskapet for første kvartal under presentasjonen på Fornebu torsdag formiddag.

Selskapet opprettholder de finansielle utsiktene for 2023 skriver det i rapporten. Det vil si at selskaper venter ensifret vekst i både tjenesteinntekten og i ebitda i Norden. For Norden er investeringer er ventet å utgjøre 17 prosent av inntektene, skriver selskapet.

Ny tele-struktur

Telenor endrer rapporterings mønster fra og med første kvartal i år. Nå baserer konsernet seg på fire forretningsområder: Asia, Norden, infrastruktur og det Telenor omtaler som «amp». Sistnevnte forretningsområde skal blant annet investere i vekstselskaper sammen med partnere.

Etter mobilfusjonene har Telenor nå to selskaper i Asia som de kontrollerer – ett i Pakistan og ett i Bangladesh.

I sistnevnte land er Telenor majoritetseier i børsnoterte Grammeenphone. Selskapet er fortsatt Telenors mest lønnsomme selskap. I første kvartal oppnådde Grameenphone en ebitda-margin på 60,99 prosent av en omsetning på 3,6 milliarder kroner. I årets første tre måneder økt se,skapet antallet abonnenter med en million.