Telenor kom torsdag morgen med sine tall for fjerde kvartal 2022, der det på forhånd var ventet en omsetning på 26,9 milliarder kroner og et resultat før skatt på 3,6 milliarder kroner, ifølge Bloomberg-estimater.

Fasit ble en omsetning på 25,4 milliarder kroner og et resultat før skatt på 3,3 milliarder kroner.

I fjerde kvartal 2021 fikk Telenor til sammenligning en omsetning på 24,8 milliarder kroner og et resultat før skatt på 2,1 milliarder kroner.

Telenor asa, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 98953 97153 1,9 % Driftsresultat (ebit) 17346 17654 -1,7% Resultat før skatt 10732 13723 -21,8%

Samtidig blir det foreslått et utbytte på til sammen 13,2 milliarder kroner for 2022, eller 9,4 kroner per aksje. Utbyttet vil deles ut i to transjer: den første i mai på fem kroner og den andre transjen i oktober på 4,4 kroner per aksje.

– Dette kvartalet leverer vi sterk fremgang på flere områder av Telenors nye strategi. Inntektene fra mobiltjenester i Telenor Norden økte med fem prosent, som viser vekstpotensialet i regionen, sier konsernsjef Sigve Brekke i en melding.

Telenor-aksjen steg med drøyt fire prosent fra start og var opp 6,7 prosent torsdag ettermiddag.

Venter lav vekst

I kvartalsrapporten skriver Telenor at det i 2023 venter lav til middels ensifret vekst både for inntekter og for bruttoresultat (ebitda) i Norden, og kapitalutgifter på 17 prosent av driftsinntektene i regionen.

Nominelt vil Telenor samtidig kutte kapitalutgifter med rundt to milliarder kroner i Norden innen 2025. Ved utgangen av 2022 hadde Telenor samlet netto rentebærende gjeld på 97,9 milliarder kroner.

– Telenor opprettholder ambisjonene som ble lagt frem under kapitalmarkedsdagen i 2022. Utbyttepolitikken ligger fast, med sikte på årlig vekst i ordinært utbytte per aksje, skriver selskapet.

Det er den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som er største eier i Telenor, med 54 prosent av aksjene. Folketrygdfondet er nest største eier med en andel på 4,4 prosent.

Stor papirgevinst

Den 30. november ble det kjent at sammenslåingen mellom Telenors datterselskap Digi og mobilkonkurrenten Celcom i Malaysia ble fullført med både aksjonærene og myndighetenes velsignelse. Myndighetenes godkjennelse av mobilfusjonen kom 16 måneder etter søknaden.

Det nye selskapet heter Celcom Digi og har 20 millioner mobilkunder. Telenor eier 33,1 prosent. Mobilselskapet er børsnotert i Kuala Lumpur. Mobilfusjonen gir Telenor en kjempegevinst.

– CelcomDigi-sammenslåingen førte til en gevinst på 33 milliarder kroner og et rekordhøyt resultat på 45 milliarder kroner for året som helhet. Fri kontantstrøm utgjorde 11 milliarder kroner for året, skriver selskapet.

Telenors hovedkonkurrent i Norden, Telia, meddelte nylig nedskrivning på 19,8 milliarder svenske kroner i fjerde kvartal. Halvparten av beløpet er nedskrivninger fra telekjøp i Norge.

I Norge omsatte Telenor 6,5 milliarder kroner i fjerde kvartal – rundt 60 millioner mer enn samme kvartal året før. Driftsresultatet økte i samme periode med over 150 prosent til 1150 millioner kroner, det til tross for at Telenor hadde litt færre kunder både innenfor mobil, bredbånd og tv ved årsskiftet 2022/23 mot årsskiftet 2021/22.

Nærmer seg ny fusjon

I Thailand nærmer Telenor seg nå en ny mobilfusjon mellom Telenors datterselskap Dtac og konkurrenten True. Nylig ble det kjent at selskapenes styrer har besluttet å kalle inn til et felles aksjonærmøte den 23. februar for å ta nødvendige beslutninger knyttet til sammenslåingen.

Mens selskapene forbereder seg på en sammenslåing kan Dtac vise til en svak økning i omsetning i fjerde kvartal, mens driftsresultatet steg med 135 prosent til 523 millioner kroner.

– Disse transaksjonene er de to største telekommunikasjonsfusjonene noensinne i Sørøst-Asia. De vil etablere markedsledere i de ulike landene, skape vekstmuligheter og redusere risiko for Telenor. Som tidligere kommunisert vil synergier styrke kontantstrømmen over tid, skriver Telenor i fjerdekvartalsrapporten.

Mens Dtac kan vise til en økning på overkant av 100.000 kunder til nesten 21,2 millioner abonnenter, går antallet bruker ned i Telenors datterselskap Grameenphone i Bangladesh.

I fjerde kvartal ble antallet abonnenter i Grameenphone redusert med 2,7 millioner til 79,1 millioner. I Bangladesh er det for øvrig vanlig at kunder har flere sim-kort. Samtidig økte selskapet omsetningen med en prosent i fjerde kvartal mot samme periode året før til 3,7 milliarder kroner og oppnådde et driftsresultat på 1,5 milliarder kroner.

