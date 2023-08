Artikkelen fortsetter under annonsen

Den amerikanske tek-giganten Cisco kjøper det lille norske programvareselskapet Working Group Two, der Telenor eier nær halvparten av aksjene.

Working Group Two ble etablert som et utviklingsprosjekt i Telenor, og skilt ut av konsernet i 2017. Kjøpesummen oppgis å være 150 millioner dollar, eller rundt 1,5 milliarder kroner.

Om Telenor senere vil kunne bokføre en gevinst på cirka 700 millioner kroner, gjenstår å se når Telenor rapporterer neste kvartalstall.

– Dette er et bevis på hva Telenors investeringsarm, Telenor Amp, kan stå for, sier konserndirektør Dan Ouchterlony i Telenor.

Han vil ikke opplyse hvor mye Telenor har investert i programvareselskapet i løpet av de seks årene Working Group Two har gått fra fem til 90 ansatte. I det siste har selskapet vært på jakt etter flere eksterne investorer, og det var i denne forbindelse at Cisco meldte sin interesse, ifølge Ouchterlony.

Konserndirektør Dan Ouchterlony i Telenor.

– Working Group Two har fått kunder over hele verden, og nå var det tid for å sende selskapet videre i utviklingen. Cisco er vel verdens største på internetteknologi, sier Ouchterlony.

Flere nye prosjekter

Telenor har samlet konsernets satsinger i nye forretningsområder i datterselskapet Telenor Amp, og her inngår fra før heleide selskaper som Telenor Satellite, tingenes internettleverandøren Connexion, Telenor Maritime, programvareselskapet Linx, teknologiselskapet Bldng.ai og infrastrukturselskapet Norkring België.

I tillegg har Telenor lagt deleide selskaper inn i datterselskapet Amp, selskaper som telekomkjempen mener har et sterkt vekstpotensial og hvor Telenor angivelig skal kunne utgjøre en forskjell som eier.

Da oppstartsselskapet Shapemaker i juli hentet inn 27 millioner kroner i ekstra egenkapital, var Telenor blant investorene. Telenor mener selv at investeringene i totalt 16 selskaper kan verdsettes til mellom ti og 15 milliarder kroner.

På spørsmål om Telenor nå ikke selger tek-selskapet for tidlig, svarer Ouchterlony:

– Telenor gjør fortløpende vurderinger av hvilke investeringer vi skal holde på, og her kom Cisco med et godt tilbud og en anledning vi ville benytte oss av.

Working Group Two ble etablert som et prosjekt i Telenor, men Digital Alpha kom inn som medeier allerede i 2017 og eier som Telenor omkring 45 prosent av selskapet. Resten eies av de ansatte. Digital Alpha er et investeringsselskap innen digital infrastruktur, og har et nært samarbeid med Cisco.

– Diamanten er definitivt ikke ferdig slipt, og selv om Working Group Two har et globalt potensial, må man spørre seg om man er den beste diamantsliperen. Dette blir litt som når Salzburg og Dortmund selger Erling Braut Haaland videre, sier Ouchterlony.

Også tapt

Når Cisco nå plukker opp Working Group Two, er det til en relativt frisk prising. Selskapet har levert et stadig større underskudd fra 2017 til 2021, som er det siste regnskapet som er tilgjengelig. I 2021 endte underskuddet på rundt 80 millioner kroner, mens inntektene var på 18 millioner.

Høsten 2020 omtalte DN salget av Tapad, som Telenor fire år tidligere kjøpte for 3,2 milliarder kroner. Salget medførte et tap på 700 millioner for telekomkonsernet.

Telenor Amp rapporterte i andre kvartal om en omsetning på drøyt 1,2 milliarder kroner, som da var en oppgang på 5,3 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor. Til sammenligning omsetter Telenor for drøyt fem milliarder kroner i Norge, og totalt 20,2 milliarder i konsernet.