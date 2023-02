Artikkelen fortsetter under annonsen

Oppdateringen var planlagt, men førte altså til noen problemer. Kunder hos Telia-eide OneCall, Mycall og Phonero er også berørt.

– For at telefonen skal fungere som normalt, ber vi alle kunder skru mobilen på flymodus, vente i 10 sekunder og så skru flymodus av igjen. Hvis flymodus ikke fungerer, gjør en omstart av telefonen, anbefaler Telia og beklager overfor kundene.

Mobildata skal fungere som normalt, ifølge selskapet.

