Oljeproduserende land som Norge, Saudi-Arabia og Qatar har de siste årene fått svært høye inntekter som følge av høye olje- og gasspriser. Brown mener landene bør bidra langt mer for å hjelpe fattige land med å kutte utslipp og håndtere klimaendringene.

– Disse produsentlandene har bokstavelig talt ikke gjort noe for å gjøre seg fortjent til disse uventede inntektene, sier Brown til BBC.

– Dette er en av de største overføringene av rikdom fra fattige til rike nasjoner noensinne, legger han til.

Flere billioner dollar

Brown var statsminister for Labour mellom 2007 og 2010. Før det var han finansminister i ti år.

Som et oppspark til klimatoppmøtet i Dubai november tar han til orde for en «rikingskatt» for nasjoner som har tjent på høye oljepriser. I en kronikk i The Guardian utdyper han synspunktet sitt.

– De uventede inntektene har gitt energieksportører, som golfstatene og Norge, nær en billion dollar i inntjening fra salg til utlandet, skriver han.

Samlet sett steg overskuddet til den globale olje- og gassnæringen til 4 billioner dollar i fjor, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

Brown påpeker at dette er omtrent 20 ganger så mye som verdens samlede bistandsbudsjett.

– En skandale

At ikke oljelandene bruker mer av sine inntekter på å hjelpe verdens fattigste land, er en av de største skandalene i vår tid, skriver Brown.

Høye olje- og gasspriser er ifølge eksstatsministeren den viktigste årsaken til at flere mennesker rammes av ekstrem fattigdom.

Brown mener det vil være rimelig at de rikeste oljelandene bruker 3 prosent av sine eksportinntekter på å hjelpe fattige land med å kutte utslipp og tilpasse seg klimaendringene. Samlet sett vil dette utgjøre 270 milliarder kroner.

For Norges del vil avgiften bli på 56 milliarder kroner, ifølge Brown. Saudi-Arabia må punge ut 112 milliarder kroner.

– Pengene er der. Verdens ledere må bare ha mot til å ta dem i bruk. Nå, skriver Gordon Brown.