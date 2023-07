Artikkelen fortsetter under annonsen

Selskapet skriver at det umiddelbart ble iverksatt tiltak for å stoppe angrepet og dempe konsekvensene.

DN har spurt Tomra om omfanget av angrepet. Leder for IR, Daniel Sundahl, skriver i en tekstmelding:

– Vi jobber med å analyse hvordan dette påvirker oss og våre kunder, det vil si om noen maskiner innen pant, gjenvinning eller matsortering blir berørt. Det er for tidlig å si noe mer.

Han legger til:

– Jeg er ikke kjent med at det dreier seg om løsepengevirus på dette tidspunkt.

Relevante myndigheter har blitt informert, og alle tilgjengelige interne og eksterne ressurser er mobilisert for å nøytralisere hendelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tomra opplyser at de vil komme med fortløpende oppdateringer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.