Travel Retail Norway as (TRN) driver 17 taxfree-butikker i Norge, blant annet på de største norske flyplassene. Etter to blytunge koronaår med samlede tap på 160 millioner kroner, viser resultatene for 2022 at kundene er tilbake for fullt etter at de siste koronarestriksjonene ble fjernet i februar 2022.

Selv om reiserestriksjonene ble hevet er flytrafikken ennå ikke helt tilbake til nivåene før pandemien, noe TRN-resultatene for 2022 også gjenspeiler. Salget i 2022 endte på 4,22 milliarder kroner, opp fra 1,35 milliarder kroner i koronaåret 2021, men fortsatt godt under omsetningen på 5,75 milliarder kroner i 2019, altså det siste året før covid.

Travel Retail Norway, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 4220 1345 213,8 % Driftsresultat (ebit) 85,9 -43,9 -% Resultat før skatt 90 -47,4 -%

TRN hadde i årene før koronaen, helt siden 2006, typisk et driftsresultat og resultat før skatt på over 200 millioner kroner i året. For 2022 endte det med 85,9 millioner i pluss på driften, mot minus 43,9 millioner i 2021. Resultat før skatt endte på 90 millioner kroner, mot minus 47,4 millioner kroner året før.

– Vi er fornøyd med resultatene, spesielt sett i lys av at 2022 også var et koronaår. Flytrafikken tok seg ikke skikkelig opp før i mai. Vi er også fornøyd med at vi raskt klarte å hente tilbake alle de ansatte som var permittert, sier Haakon Dagestad, viseadministrerende direktør i TRN.

TRNs leiekontrakter med Avinor ble ved nyttår forlenget til ut 2027.

Varsler valutasmell i 2023

Dagestad sier det fortsatt er et godt stykke igjen før flytrafikken er tilbake på nivåene fra 2019, som han beskriver som et rekordår. Han anslår at dette først kan skje om et par år, i 2025. Han sier TRNs omsetning og resultat er en direkte funksjon av antall reisende på norske flyplasser.

– Driften går godt, men som handelsselskap rammes vi hardt av den svake norske kronen. 2023 blir et dårligere år enn 2022, sier Dagestad.

Han sier de økte importprisene kun i liten grad er tatt ut i økte priser i butikkene til kundene. Overskuddet for 2022 pløyes rett inn i selskapet for å dekke de økte kostnadene og tapene fra koronaårene 2020 og 2021. Dagestad regner med at det samme skjer med årets noe magrere overskudd.

Det tyske selskapet Gebr. Heinemann SE & Co. KG, som driver taxfree på en rekke flyplasser i Europa, eier halvparten av aksjene i TRN. Det norske selskapet Norse-Trade as, som Terje Stykket kontrollerer, eier den andre halvparten av TRN sammen med Norgesgruppen.