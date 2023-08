Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt kontakt med Finanstilsynet i saken, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til TV 2.



Kanalen har vært i kontakt med Finanstilsynet, men de vil ikke kommentere saken konkret.

– I denne type saker vil Finanstilsynet kunne bistå Økokrim ved behov, opplyser tilsynsrådgiver Jo Singstad i Finanstilsynet.

Økokrim vurderer å åpne etterforskning mot Ola Borten Moe etter at han innrømte å ha eid aksjer i Kongsberg-gruppen samtidig som han deltok i regjeringsmøter hvor en større industrikontrakt ble inngått mellom regjeringen og Nammo, et selskap deleid av nettopp Kongsberg-gruppen.

Moe har innrømmet å ha brutt regjeringens habilitetsregler og gikk av som nestleder og statsråd da saken ble kjent saken, men han er fortsatt stortingsrepresentant for Senterpartiet.

– Spørsmålet er om det er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold og om saken er av en slik karakter at den bør etterforskes av Økokrim. I denne sakstypen vil Økokrim også ofte ha dialog med Finanstilsynet før beslutning treffes, sier Lønseth.

Ifølge Lønseth vil Økokrim bestemme seg i løpet av denne eller neste uke for om de åpner etterforskning mot Moe.