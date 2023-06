Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er en såkalt presence post som åpnes i Tromsø. Det er en mindre diplomatisk tilstedeværelse og kan tilsvare et konsulat.

– Jeg erklærer i dag at USA vil åpne et eget kontor i Tromsø. Det vil bli vår nordligste diplomatiske tilstedeværelse, sa USAs utenriksminister Antony Blinken på en pressekonferanse under Natos uformelle møte i Oslo torsdag.

Han sier kontoret er et ledd i å forsterke arbeidet i det høye nord. Kontoret blir det eneste nord for polarsirkelen.

Ønskes velkommen

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) ønsker utenriksstasjonen velkommen. USA hadde et kontor i Tromsø fram til 1994.

– Etableringen av en amerikansk representasjon i Tromsø reflekterer at vi er tilbake til en tid med økt geopolitisk spenning i nord. Gitt denne realiteten er det betryggende for alle oss som bor i nord, at vår viktigste allierte tar situasjonen på alvor og etablerer et kontor i den arktiske hovedstaden, sier Wilhelmsen i en pressemelding.

Inkluderer diplomat

Ifølge ordføreren vil den nye utenriksstasjonen inkludere en amerikansk diplomat. Gjennom fysisk tilstedeværelse vil USA kunne overvåke utviklingen i nord tettere og øke situasjonsforståelsen, mener Wilhelmsen.

– USAs etablering av kontor i Tromsø kan fungere som avskrekking eksternt, men gi økt trygghet internt for Norge og for Nato-alliansen, skriver han.

Nylig ble det kjent at også Norges utenriksdepartement etablerer et kontor i Tromsø. Wilhelmsen tror på et nærmere samarbeid når disse to kontorene kommer på plass.