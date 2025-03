CIA-sjef John Ratcliffe (nummer to fra venstre) sier nå at pausen både på «den militære fronten og etterretningsfronten» i Ukraina ikke er permanent. Her fra da Ratcliffe i januar ble innsatt som CIAs nye toppsjef, og tatt i ed av visepresident JD Vance. Til høyre Ratcliffes kone.

Foto: Alex Brandon/AP Photo/NTB