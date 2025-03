Forsvaret mister de mest erfarne: – Inne i en ond spiral

Forsvaret har et enormt behov for personell med lang erfaring, men pensjonerer de med lengst fartstid når de er 57. – Jeg er alvorlig bekymret for AS Norges evne til å ta ansvar for egen beredskap, sier den tidligere sjefen for Luftforsvarets skolesenter.