– Jeg visste det ville bli vanskelig å komme inn på toppstudiene, så derfor har jeg lagt inn mye arbeid helt fra første videregående, sier Aimár Chirico til DN.

18-åringen fra Sandnes er en av flere gutter som ikke kom inn på studiet i industriell økonomi og teknologiledelse (indøk) på NTNU i år. Hadde poenggrensen holdt seg på samme nivå som i fjor, hadde han kommet inn.

I år fikk imidlertid alle kvinnelige søkere to tilleggspoeng, og poenggrensen for å komme inn økte.

Kvinner i flertall

Siden oppstart har det vært flere gutter enn jenter ved det prestisjefylte indøk-studiet. Men med årene har andelen jenter økt. I fjor var fordelingen blant studenter som fikk tilbud på 42 prosent jenter og 58 prosent gutter.

Likevel ble det besluttet i år at alle jenter som søkte på indøk skulle få to tilleggspoeng, også kjent som kjønnspoeng. Med det ble også kjønnsfordelingen snudd på hodet.

Da opptakstallene fra Samordna opptak kom i år hadde 67 prosent jenter fått tilbud om studieplass mot 33 prosent gutter.

Nylig skrev jurist og UiO-stipendiat Gullik-André Fjordbo et innlegg i DN hvor han tar til orde for at tilleggspoengene som gis til jenter som søker seg inn på indøk kan være ulovlige. Det er jusprofessor Vibeke Blaker Strand enig i.

– Varsellampene burde ha blinket

– I dette tilfellet har et tiltak for å motvirke diskriminering på systemnivå bidratt til at gutter, som sannsynligvis ville ha vært kvalifisert hvis det ikke var for kjønnspoengene, ikke har kommet inn på ønsket studium. Disse er utsatt for direkte diskriminering, sier Strand.

Jusprofessoren har likestillings- og diskrimineringsloven som ett av sine spesialområder. Hun forklarer at utgangspunktet skal være at loven for høyere utdannelse må tilfredsstille likestillings- og diskrimineringsloven.

Vibeke Blaker Strand er kritisk til gjeninnføringen av kjønnspoengene.

– I dette tilfellet gjør den ikke det. Kjønnspoeng er ikke et verktøy som er egnet til å fremme likestilling når det fører til en forsterket kjønnsubalanse i motsatt retning.

Det stilles strenge krav til at forskjellsbehandling skal være lovlig etter likestillings- og diskrimineringsloven. Fordi kjønnspoeng er såppas inngripende kreves det derfor klar kjønnsubalanse for å innføre et slikt virkemiddel. Det betyr at selv om det fortsatt er flere gutter enn jenter på studiet som helhet, er ikke det nok til å begrunne kjønnspoeng, ifølge jusprofessoren.

Selv med en gutteandel på henholdsvis 34 og 20 prosent for profesjonsstudiene medisin og psykologi, fikk Universitetet i Bergen avslag i første omgang da det søkte om kjønnspoeng for gutter som søkte seg til de to i 2018. Kunnskapsdepartementet viste til et anmodningsvedtak fra april 2016 der det sto at Stortinget ønsker utredning av ekstrapoeng til ett kjønn når skjevfordelingen er 80–20 eller mer.

På NTNU i fjor var 39 prosent av de som begynte på indøk kvinner. Året før utgjorde kvinner 32 prosent.

– I og med at stadig flere kvinner har fått opptak på dette studiet, burde varsellampene blinket, sier Strand.

Hun mener det er kritikkverdig at opptakssystemet ikke har hatt nødvendige sikkerhetsmekanismer for å hindre et slikt utfall.

– De burde ha tenkt på at dette kunne skje. Nå står vi der, studieplassene er fordelt, og en god del gutter er utsatt for direkte diskriminering, sier Strand.

Strand opplyser at mennesker som er utsatt for brudd på likestillings- og diskrimineringsloven kan ha krav på erstatning for økonomisk tap, noe hun mener kan gjelde i dette tilfellet, og også på oppreisning for ikke-økonomisk skade.

NTNU: – Burde tatt en ny vurdering

– Det er NTNU som har sendt søknaden til departementet og departementet har godkjent det. Jeg har bare forholdt meg til retningslinjene styret har fått fra departementet, sier Monica Rolfsen, dekan ved fakultetet for økonomi ved NTNU.

Aimar A. Chirico fra Sandnes kom akkurat ikke inn på Indøk på NTNU grunnen gjeninnføring av ekstrapoeng til jenter. Jusprofessor mener han er utsatt for direkte diskriminering.

Da NTNU søkte om videreføring av kjønnspoeng i 2022, etter noen års pause, utgjorde andelen kvinner på indøk 32 prosent. Samordna opptaks tall for 2022 viste at andelen kvinner som fikk tilbud om studieplass var på 42 prosent, mens den endelige fordelingen ved studiestart var omtrent 39 prosent kvinner.

– Det vi eventuelt skulle ha gjort er å trekke søknaden. Og i ettertid ja, kanskje vi skulle gjort det, men det var ikke noe vi vurderte. All videre behandling er blitt gjort i departementet, sier Rolfsen.

Også Marit Reitan, prorektor ved NTNU, er enig i det kunne ha vært vurdert på nytt.

– Ut fra det vi på det tidspunktet visste om søkertallene, i motsetning til de som faktisk møtte, burde vi nok ha tatt en ny vurdering om det var nødvendig å videreføre kjønnspoeng, skriver hun i en epost.

I svar på kritikken fra jusprofessoren, skriver Reitan at det ikke er NTNUs oppgave å stilling til om dette bryter loven.

– Det er Kunnskapsdepartementet som tar de endelige vurderingene av lovligheten av de ordningene som innføres i sektoren. Vi vil fra vår side følge utviklingen av kjønnsbalansen på de ulike studiene ekstra nøye, og gå detaljert inn i tallmateriale og kriterier for de valg vi tar.

– Hvis dere hadde visst det dere vet i dag, ville dere da ha innført kjønnspoeng på indøk i år da?

– Dette er snakk om en videreføring, ikke en innføring. Sett i lys av det vi nå ser av opptakstallene blir det ekstra viktig med en grundig gjennomgang, svarer Reitan.

Departementet?

DN har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet som opplyser i en epost at likestillings- og diskrimineringsloven forplikter studiesteder til aktivt å fremme likestilling.

«Det er opp til den enkelte institusjon å vurdere behovet for likestillingstiltak, som for eksempel kjønnspoeng, på ulike studieretninger hvor det har vært stor ubalanse i kjønnssammensetningen», skriver departementet via kommunikasjonsrådgiver Jule Berg Melfald.

Videre i eposten fra departementet heter det at «NTNU fikk innvilget søknaden om å benytte kjønnspoeng på det femårige integrerte masterstudiet i industriell økonomi og teknologiledelse for det inneværende og kommende studieår, etter en helhetlig vurdering for opptaket i 2023. Vi følger nøye med på effektene, og departementet behandler søknader om kjønnspoeng fra institusjonene årlig.»

Samtidig opplyser departementet at det jobbes med å vurdere forslagene fra opptaksutvalget om et nytt opptakssystem, og vil komme tilbake til Stortinget med dette.

Oppleves som diskriminering

Chirico som akkurat ikke kom inn på indøk i år, forteller at han mistenkte at han ikke ville komme inn som følge av kjønnspoengene.

Aimar A. Chirico fra Sandnes kom akkurat ikke inn på Indøk på NTNU grunnet gjeninnføring av ekstrapoeng til jenter. Jusprofessor mener han er utsatt for direkte diskriminering.

– Men jeg hadde ingen anelse om at det skulle bli en så stor kvinneandel, det ble et sjokk.

Han synes det er naturlig at NTNU har ønsket å motvirke underrepresentasjonen som har vært av jenter. Men i etterkant mener han det bør vurderes om denne løsningen er den beste.

18-åringen setter likevel kurs for Trondheim i løpet av de neste ukene, men nå er det sivilingeniør-programmet i datateknologi som står for tur.