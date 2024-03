Gucci har åpnet luksusutsalg over hele Asia. Omsetningen ventes å falle med 20 prosent i inneværende kvartal i Asia. Kinesiske forbrukere er forsiktige og har strammet kraftig inn på luksusforbruket. Her fra et Gucci-utsalg i Tsim Sha Tsui i Hongkong.

Foto: Tyrone Siu/Reuters/NTB