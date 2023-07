Artikkelen fortsetter under annonsen

Forrige uke fikk alle blivende studenter svar på søknaden hos Samordna opptak, og allerede da begynte nyhetene å svirre om kraftig økte karaktersnitt på flere studier.

Mandag formiddag kom den fulle oversikten over poenggrenser fra Samordna opptak.

Siviløkonomutdannelsen ved Norges Handelshøyskole er ett av dem som har økt, og det har aldri vært høyere poenggrenser.

– Det har aldri vært tøffere konkurranse om studieplassene ved NHH, sier rektor Øystein Thøgersen.

Magnus Fjelldal, en 18 år gammel hobbyinvestor, hadde siktet seg inn på nettopp dette studieprogrammet etter å ha hørt mye godt om både skolen og miljøet.

Det gikk ikke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ved NHH steg nemlig poenggrensen fra 58,9 og 55,4 i henholdsvis ordinær og førstegangskvote i 2022, til 59,5 og 55,6 poeng i 2023.

Meldingen fikk han forrige uke.

– Da ble jeg veldig skuffet og var ganske langt nede. Jeg måtte bare legge fra meg telefonen og gå en tur for å få samlet meg, sier Fjelldal til DN.

Kravet for å komme inn på Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen økte fra i fjor til i år. (Foto: Eivind Senneset) Mer...

Gjentagende tendens

Prorektor for utdannelse Marit Reitan ved NTNU konstaterer at de ser flere av sine studieprogrammer få høyere inntakskrav, særlig innen områder med høye søkertall.

– Dette gjelder blant annet for økonomistudium, en del femårige og treårige teknologistudium, medisinstudiet og samfunnsvitenskapelige studier som psykologi, sosiologi og statsvitenskap, sier Reitan.

Poenggrensen for å komme inn på det populære studiet industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) har steget fra 66,9 poeng til 68,4 poeng for ordinært opptak, og fra 61,9 til 63,0 poeng i førstegangskvoten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I forrige uke skrev DN om Rannveig Hana (23) som kom inn på medisinstudiet ved Universitetet i Bergen (UiB). I fjor var inntakskravet på medisin i Bergen på 68,3 poeng. I år har det steget til 68,6 prosent.

For å komme inn på medisinstudiet i Oslo måtte man i år ha hele 70 poeng i ordinær kvote.

– Vi ser i år igjen at dagens opptakssystem legger opp til et poengjag ute av proporsjoner. At vi har studieprogram med poengkrav på over 70 er helt vilt. Vi må få på plass et nytt system hvor unge slipper å vente i flere år for å samle inn nok poeng for å komme inn på drømmestudiet, sier Oline Sæther, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Vil dyrke aksjeinteresse ved BI

Selv om NHH glapp, blir det fremdeles studier på Fjelldal. Finansprogrammet ved BI var nemlig nummer to på ønskelisten, og etter at skuffelsen la seg, kom han frem til at også dét var et godt alternativ.

– Det er mange dyktige innenfor finans som har gått på BI, og jeg tror at så lenge man legger ned en god innsats for å få gode karakterer, så er det det viktigste, sier Fjelldal.

Han trekker også frem at NHH og BI er rangert relativt likt på Financial Times’ internasjonale oversikt over økonomistudier. Nå ser han frem til å dyrke aksjeinteressen ytterligere fra høsten av:

– Jeg håper på å lære enda mer om aksjer, regnskap og ledelse, og få lære mye spennende fra flinke medstudenter og forelesere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.