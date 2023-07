Artikkelen fortsetter under annonsen

Opptaket til høstens studier viser store kjønnsforskjeller blant de ulike studiene.

På industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU (indøk), som er blant de mest populære studiene, ble det igjen innført kjønnspoeng til kvinnelige søkere i år. Det har snudd kjønnsbalansen på hodet. Samtidig har poenggrensen økt.

Dekan og økonomiprofessor Monica Rolfsen ved NTNU ble overrasket over utslaget. Etter årets opptak ligger det an til å være om lag 170 kvinnelige studenter og 82 mannlige studenter. I fjor var det 119 kvinner, og 165 menn.

Kjønnspoenget innebærer at kvinnelige søkere får to tilleggspoeng.

– Bakgrunnen for innføringen av kjønnspoeng er at studiet alltid har vært mannsdominert, sier Rolfsen.

Studiet hadde kjønnspoeng for kvinner frem til 2016. Da lå andelen kvinner på 35–40 prosent, men etter kjønnspoengene ble fjernet raste andelen kvinner ned til 18 prosent.

Poengreglene Opptakskravene til høyere utdannelse regnes i poeng, og plassene deles inn i to like store kvoter, der den ene er for dem som søker kun basert på vitnemålet. Det kan man som hovedregel gjøre i tre år.

Hovedgrunnlaget for poengene er gjennomsnittskarakteren ganger ti (har du 4,5 i snitt blir det 45 poeng), men det gis inntil fire poeng for fordypning i realfag og språk. For enkelte studier gis det også kjønnspoeng for å sikre en bedre kjønnsbalanse blant studentene.

Det gis to alderspoeng for hvert år i inntil fire år fra en fyller 20.

Det gis to tilleggspoeng for annen relevant erfaring, slik som militæret, folkehøyskole eller et studieår.

Kilde: Samordna opptak

– De siste årene har det kommet inn på rundt 30 prosent. Vi har prøvd i flere år å få tilbake kjønnspoeng for kvinner, men fikk først mulighet i mars 2022. Da hadde studiet samlet sett på alle fem årskullene en kvinneandel på 30 prosent, sier Rolfsen.

Hun sier det er viktig for studiemiljøet og ikke minst for næringslivet med jevn kjønnsfordeling.

– Det vi har sett i ettertid er at poenggrensene har økt kraftig. Da slår kjønnspoengene enda kraftigere ut, enn hva vi hadde sett for oss, sier Rolfsen.

Må vurdere

For å ha kjønnspoeng må universitetene søke hvert år. Tidligere har indøk-ledelsen ønsket å kunne søke for flere år på rad for å kunne gi studenter forutsigbarhet, men etter årets opptak vil de gjøre en ny vurdering.

– Selvfølgelig må vi vurdere om vi skal fortsette med kjønnspoeng. Hovedmålet er at vi har en god kjønnsbalanse slik at vi sender begge kjønn ut i næringslivet. Vi har i mange år hatt 60 prosent gutter, og det har gått helt fint for studiemiljøet.

Hun poengterer at selv om dagens tall viser at et flertall av jenter har takket ja til studieplassen, kan det fortsatt bli endringer. Det reelle tallet vil først være klart første skoledag den 14. august

Leder for utvalget

Marianne Aasen ledet utvalget som i desember i fjor foreslo en ny modell for opptak til høyere utdannelse. Utvalget foreslo blant annet å fjerne alle tilleggs- og alderspoeng, og ville heller gå tilbake til kjønnskvoter.

– Kriteriene må være stramme, og ikke sørge for 50/50 av begge kjønn, men må være for å unngå ekstreme utslag, sier Marianne Aasen.

– Flertallet av utvalget mener det er viktig å ha et virkemiddel som sikrer begge kjønn, sier hun.

Ifølge henne er det to grunner til at kjønnspoeng ikke fungerer godt nok:

Det er ikke et sterkt nok virkemiddel, fordi det henger mye på hva de søker og karakterer

Utvalget vil fjerne systemet for tilleggspoeng, og dermed vil det ikke fungere med kjønnspoeng

– Kriteriene må være stramme, og ikke sørge for 50/50 av begge kjønn, men må være for å unngå ekstreme utslag. Det er i profesjonsyrkene dette er viktig, sier Aasen.

Profesjonsstudier som lærer, sykepleier, lege og psykolog har lenge hatt skjevhet i kjønnene. Mandagens tall viser at det er et fåtall menn som har søkt seg til studieretninger som psykologi, medisin, sykepleier og lærer.

Aasen sier det slår hardt inn i arbeidslivet.

– Det går ikke an å kvotere inn begge kjønn i arbeidslivet, hvis kandidatene ikke finnes. Det er bare om lag 15 prosent av oss som jobber på en arbeidsplass med lik kjønnsbalanse, sier Aasen.

Akademikerne er bekymret

Ønsket om å få bukt med den skjeve kjønnsbalansen i studieopptaket, deles av Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne.

– Vi må hindre at menn blir utestengt fra viktige yrker, sier hun i en uttalelse i forbindelse med at årets opptakstall ble kjent. Ifølge henne var det altfor få menn som kom inn på jus-, medisin-, tannlege-, psykologi- og veterinærstudiene, og andelen synker fra i fjor.

– En skjev kjønnsfordeling i disse yrkene er uheldig både for arbeidsmiljøet og samfunnet. Derfor må vi ta grep nå, sier Randeberg.