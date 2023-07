Artikkelen fortsetter under annonsen

Det skriver Khrono.

Han erkjenner at han var inhabil da han høsten 2022 utnevnte Linda Nøstbakken til styreverv i Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF). De to var på det tidspunktet kjærester, og giftet seg kort tid etterpå, i august 2022.

– Jeg har gjort en dum feil. Jeg kan ikke si noe annet enn at det er alvorlig. For ledere generelt, og øverste leder spesielt, er habilitet veldig viktig. Jeg tar fullt ansvar for dette og legger meg så flat jeg bare kan, sier Thøgersen til Khrono.

Nøstbakken trakk seg onsdag kveld etter at Khrono tok kontakt. Hun har sittet i styret siden 2019, og fikk perioden forlenget av Thøgersen. Styremedlemmene pekes ut av rektor, uten noen form for formell nominasjons- eller innspillsprosess.

– Jeg er helt enig i at jeg ikke skulle blitt reoppnevnt til styret, og derfor trakk jeg meg, sier Nøstbakken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.