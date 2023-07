Artikkelen fortsetter under annonsen

Helt siden ungdomsskolen har Rannveig Hana (23) visst at hun ville studere medisin, og hvert år siden hun gikk ut av videregående skole har hun søkt på medisinstudiet i Samordna opptak.

Denne uken kom svaret hun har ventet på: Hun fikk plass på medisinstudiet ved Universitetet i Bergen (UiB).

– Jeg ble veldig lettet og glad, forteller Hana på telefon fra hjembyen Molde.

Medisinstudiet er tradisjonelt det studieprogrammet med høyest poenggrense blant søkere i den ordinære kvoten. I fjor okkuperte medisin de syv øverste plassene på oversikten over studier med høyest poenggrense.

– I våre systemer står det at alle skal ha fått svar på søknadene sine nå, sa rådgiver Nikolas Dale Skjerping i Direktoratet for høyere utdannelse og kompetanse til NTB tidligere tirsdag.

Hjalp med alderspoeng

– Jeg har jo jobbet veldig for det og vært ekstremt stresset før jeg fikk nyheten, sier Hana.

For å oppnå de karakterpoengene som trengtes, har hun tatt opp flere fag og «makset alderspoengene». Hvert år frem til fylte 23 år får man lagt på to poeng som tas med i poengsummen i den ordinære opptakskvoten.

I tillegg forteller Hana at hun har sterk dysleksi og har derfor måttet jobbe ekstra hardt for å få karakterene som kvalifiserer til å komme inn på studiet.

– Jeg var også nervøs for hvor mye grensen hadde økt. Det har økt litt fra i fjor, men jeg var redd for at det skulle ha økt enda mer.

I fjor var inntakskravet på medisin i Bergen på 68,3 poeng. I år har det steget til 68,6 prosent. Den endelige oversikten for alle studiene publiseres mandag 24. juli.

Søkertallene til høyere utdannelse viser at det er de økonomisk-administrative fagene som topper oversikten over mest populære studier. Siviliøkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole ligger helt på topp blant enkeltstudier, etterfulgt av masterprogrammene i rettsvitenskap ved universitetene i Oslo og Bergen.

Samtidig viser tallene at færre og færre søker seg til lærerstudiene. Antallet søkere til lærerstudier er på sitt laveste siden 2008, ifølge NTB.

Poengreglene Opptakskravene til høyere utdannelse regnes i poeng, og plassene deles inn i to like store kvoter, der den ene er for dem som søker kun basert på vitnemålet. Det kan man som hovedregel gjøre i tre år.

Hovedgrunnlaget for poengene er gjennomsnittskarakteren ganger ti (har du 4,5 i snitt blir det 45 poeng), men det gis inntil fire poeng for fordypning i realfag og språk. For enkelte studier gis det også kjønnspoeng for å sikre en bedre kjønnsbalanse blant studentene.

Det gis to alderspoeng for hvert år i inntil fire år fra en fyller 20.

Det gis to tilleggspoeng for annen relevant erfaring, slik som militæret, folkehøyskole eller et studieår.

Kilde: Samordna opptak

Måtte feire ordentlig

Rannveig Hana gleder seg til studieoppstart i høst og er fremdeles oppe i skyene etter å ha blitt tilbudt studieplassen som sto øverst på prioriteringslisten.

Da meldingen tikket inn på telefonen om at svaret hadde kommet, var Hana ute for å gjøre ærend sammen med moren.

– Da mamma kom tilbake til bilen sa jeg til henne at vi måtte dra og kjøpe champagne, for nå skulle vi feire ordentlig. Det var en av de beste dagene i livet mitt så langt, sier Hana.

135.800 personer har søkt om studieplass gjennom Samordna opptak i år. Det er en økning på 08, prosent sammenlignet med fjoråret.