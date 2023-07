Artikkelen fortsetter under annonsen

21 år gamle Nikolai Elias Koop fra Oslo har kommet inn på Honoursprogrammet i realfag ved Universitetet i Oslo (UiO). Studiet har siden oppstarten for fire år siden vært blant de vanskeligste å komme inn på.

– Det var hovedsakelig to grunner til at jeg søkte meg inn. Jeg hørte fra mange medstudenter at studiet er godt lagt opp, og at de var godt fornøyd med studiemiljøet, sier Koop, som kom inn på studiet med 65,7 poeng.

Koop har fullført to år på bacheloren Informatikk, digital økonomi og ledelse ved UiO. Fra høsten av skal han ta siste året av bacheloren parallelt med Honoursprogrammet i realfag.

Honours-programmet ved UiO er det første av sitt slag i Norge. Her tar studentene ti studiepoeng mer hvert år enn på et vanlig bachelorprogram. Studentene kan velge mellom tre ulike retninger: realfag, samfunnsvitenskap eller humaniora.

– Jeg ønsket å fordype meg i realfagene. Få mer kompetanse og noen utfordringer. Etter to år på informatikk-studiet ble det et naturlig valg for meg, legger han til.

Han ser frem til å møte de nye medstudentene, og studietiden som ligger foran han.

– I tillegg har jeg hørt at man får en egen mentor som legger opp en studieplan for deg, noe som høres bra ut.

Poengreglene Opptakskravene til høyere utdannelse regnes i poeng, og plassene deles inn i to like store kvoter, der den ene er for dem som søker kun basert på vitnemålet. Det kan man som hovedregel gjøre i tre år.

Hovedgrunnlaget for poengene er gjennomsnittskarakteren ganger ti (har du 4,5 i snitt blir det 45 poeng), men det gis inntil fire poeng for fordypning i realfag og språk. For enkelte studier gis det også kjønnspoeng for å sikre en bedre kjønnsbalanse blant studentene.

Det gis to alderspoeng for hvert år i inntil fire år fra en fyller 20.

Det gis to tilleggspoeng for annen relevant erfaring, slik som militæret, folkehøyskole eller et studieår.

Kilde: Samordna opptak

Kravene øker

Pandemien bidro til at det i 2020 og 2021 var rekordmange søkere til høyere utdannelse, men i fjor falt søkertallene tilbake til normalen.

I år var det en svak oppgang i antallet som søkte studieplass for det kommende skoleåret. Hele 135.980 personer søkte via Samordna opptak. Og i forkant visste man at det var størst økning i antall søkere på økonomisk-administrative fag, it og teknologi, mens lærerutdannelsene hadde størst nedgang.

Til sammen 104.618 søkere har fått tilbud om studieplass på universiteter og høgskoler i kommende studieår.

Poengkravet for de vanskeligste studiene fortsetter å stige, viser ferske tall fra universitetene mandag. 16 av de 20 studiene det er vanskeligst å komme inn på, har høyere poenggrense i år enn i fjor i ordinær kvote.

Det er spesielt profesjonsstudiene som holder seg høyt – og medisinstudiet ved Universitetet i Oslo har i år steget til over 70 poeng i ordinær kvote.

21 år gamle Martine Olset fra Atløy har gått ett år på medisin ved Universitetet i Bergen, men har i år søkt seg over til medisinsk teknologi ved samme universitet. Med 61,4 studiepoeng var hun sikret plass.

– Det var veldig tilfeldig. Da jeg begynte på videregående visste jeg ikke hva jeg ville bli, men tenkte på medisin – da hadde jeg også noe å strekke meg etter.

Hun kom først inn på medisin rett etter videregående, men takket nei og tok et friår. Året etterpå kom hun inn på nytt, men etter ett år på studiet har hun ombestemt seg.

– Det gikk ikke, derfor prøver jeg medisinsk teknologi. Studiet har de realfagene jeg har savnet og er god på. Det er forhåpentlig et studium jeg får brukt evnene mine på, sier Olset.

Hadde lyst til å gi opp

Både Koop og Olset har gått ut fra videregående med gode karakterer, og sammen med realfagspoeng har begge et godt utgangspunkt for innpass ved de vanskeligste studiene. Begge er likevel enige om at det ikke bare er bra at kravene er så høye.

– Først og fremst er høye snitt bra slik at man får inn kvalifiserte folk. At snittene er blitt såpass høye som de er i dag, kan derimot skape mye press og stress på videregående, sier Olset.

Hun mener det også kan føre til at flere faller utenfor.

– Jeg kjente selv at jeg hadde lyst til å gi opp underveis. Dersom de høye snittene jager folk bort slik at de ikke får brukt deres potensial, er det dumt, sier Olset.

Koop legger til at det er synd om en faglig sterk kandidat faller gjennom fordi snittene er så høye.

Fremtidens opptakssystem

– Det er selvfølgelig krevende at vi ser at karakterkravene fortsetter å øke, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdannelse og kompetanse, til DN.

I desember i fjor la et regjeringsoppnevnt utvalg frem sin utredning for hvordan opptakssystemet burde se ut i fremtiden, hvor det blant annet foreslås å fjerne muligheten til å forbedre karakterer fra videregående skole. I stedet skal opptaket deles i to kvoter, hvor det i den ene kvoten kun er karakterer fra videregående skole som teller, mens den andre er basert på en opptaksprøve.

Skule mener årets opptakstall, som viser at det fortsatt er mange studenter som bruker lang tid på å få nok poeng til å kvalifisere seg til prestisjeutdannelsene, styrker konklusjonen til opptaksutvalget.

For å få plass på medisinstudiet i ved UiO i år, trengte du 70,2 karakterpoeng.

De siste årene har kravene steget jevnt og trutt, men det er første gang en poenggrense bikker 70 poeng.

– Kvinneandelen er den høyeste på 14 år. Er det da fortsatt relevant med kvinnepoeng på såpass mange studier?

– Kvinneandelen er den høyeste på 14 år. Er det da fortsatt relevant med kvinnepoeng på såpass mange studier?

– Ja, så lenge vi har det opptakssystemet vi har, er det relevant. Den grunnleggende årsaken til den høye andelen er at det er flere jenter som velger studiespesialisering, så det er i hovedsak der innsatsen bør legges inn for å få bukt med kjønnsbalansen, sier Skule.