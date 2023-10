Artikkelen fortsetter under annonsen

Irland har fått et «problem». Etter sterkt internasjonalt press sa landet for et par år siden farvel til den ultralave bedriftsskatten på 12,5 prosent. Nå har regjeringen mer penger enn den klarer å bruke. Landet som praktisk talt gikk konkurs i kjølvannet av finanskrisen, vurderer å opprette et statlig fond for å ha litt ekstra til en regnværsdag, skriver Financial Times.

Det er ingen mangel på stemmer som påpeker at det allerede regner.