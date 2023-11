Artikkelen fortsetter under annonsen

Thorbjørn Jagland har gjennom livet rukket å produsere et rikelig antall boksider. 1929 for å være nøyaktig. Einar Gerhardsen nøyde seg med 1654, men han var da også kjent for sin nøysomhet.

Jagland debuterte som forfatter i 1990 med «Min europeiske drøm».